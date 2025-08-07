Münevver Canavar: Kadın Şoförlükte Azmiyle Öne Çıkıyor - Son Dakika
Münevver Canavar: Kadın Şoförlükte Azmiyle Öne Çıkıyor

07.08.2025 10:12
Eskişehir'de 42 yaşındaki Münevver Canavar, kadın şoför olarak çocukları taşımaktan mutluluk duyuyor.

Eskişehir'de azmiyle ön plana çıka evli ve 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Münevver Canavar, önce ortaokuldan liseye kadar okuyarak tahsilini tamamladı daha sonra da ehliyetini ve minibüsünü alıp, okul servisinde şoförlük yapmaya başladı.

Eskişehir'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Münevver Canavar, azmiyle dikkat çekiyor. Çocuklarını büyüttükten sonra, ortaokul, lise ve üniversiteyi dışarıdan bitiren 2 çocuk annesi Canavar, daha sonra rehberlik yapmaya başladı. Rehberlik yaptığı serviste şoförlüğe ilgi duymaya başlayan Canavar, daha sonra bu fikrini eşine bildirdi. İlk başta "Olmaz" diyen Hakan Canavar, eşinin ısrarı karşısında dayanamayıp ona destek verme kararı verdi. Servisi almasında konusunda eşine destek olan kaporta ustası Hakan Canavar, eşinin aracının bakımlarını da kendi yapıyor.

2 yıldır yollarda olan ve bir özel okulun servis şoförlüğünü yapan Münevver Canavar, çocuklarla arasının gayet iyi olduğuna değiniyor. Araca çocuklarını bindiren ailelerin ilk seferde duruma şaşırdığını belirten Canavar, sonradan insanların alıştığına değindi. Anasınıfından liseye kadar farklı yaşlarda öğrenciyi evlerinden eğitim gördükleri okullara bırakıyor. İşini çok seven Münevver Canavar, diğer kadınlara da bu mesleği tavsiye ediyor.

"Çok güzel bana terapi gibi geliyor"

Konuyla alakalı konuşan Münevver Canavar, "2 yıldır bu mesleği yapıyorum daha önce rehberlik olarak başlayarak sektöre girdim. Rehberlik yaptığım dönemde kendimi hep direksiyon başında hayal ediyordum sonra neden hayallerimi gerçekleştirmemeyim diyerek eşimle konuşarak arabamızı aldık. O gün bu gündür devam ediyorum. Araba kullanmayı çok seviyorum çocukları çok seviyorum. Aslında sevdiğim şeyleri birleştirdim diyebilirim. Çocukların dünyasında olmak çok güzel, bana terapi gibi. Kadın şoför olmanın avantajları bence anne olduğum için daha sevecen yaklaşıyoruz arabaya bindiğimizde onlar bizim çocuklarımız gibi oluyor. Hatta yaz tatillerinde ayrıldığımızda özlüyoruz onları üzülüyoruz. Velilerden güzel dönüşler alıyorum kadın olduğumuz için içleri daha rahat şekilde emanet ettiklerini söylüyorlar. Bakıldığı zaman stresli bir işimiz var insanlar bize en değerli varlıklarını, çocuklarını emanet ediyorlar" dedi.

"Ben kadınları bu sektörde daha çok görmek istiyorum"

Her yaştan öğrenciyi taşıdığını belirten Canavar şöyle devam etti:

"Benim her grubum var anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise. Onlarla arabada dertleşiyoruz. Belki anne babalarına anlatamadıklarını bize anlatıyorlar, sırdaş, arkadaş oluyoruz. Çocukları çok sevdiğim için mesleğimi de severek yapıyorum. İnsanlar ilk gördüklerinde şaşkınlıkla bakıyorlar sonra hoşlarına gidiyor gülümsüyorlar, tebrik ediyorlar. Çocukları indirip bindirirken ya da ışıklarda durduğumuzda gelip güzel şeyler söylüyorlar hoşumuza gidiyor. Velilerle iletişimimiz kolay oluyor çünkü daha çok annelerle konuştuğumuzdan karşılarında bir kadın olması da onlara kolaylık sağlıyor. Şimdiye kadar hiç olumsuz bir dönüş almadım. Aracın bakımı konusunda biraz torpilli olduğumu söyleyebilirim çünkü eşim sanayide çalışıyor, kaportacı, genelde bakımları ile o ilgilenir ama haftalık rutin bakımını ben yapıyorum. Çocukların olduğu bir ortam olduğu için temizliğine önem veriyorum. Ben kadınları bu sektörde daha çok görmek istiyorum ve Sayımızın günden güne artmasını istiyorum. Kesinlikle önyargıyla bakmasınlar bir erkek mesleği olarak görmesinler. Bizim mesaimiz erken başlar 6 çeyrek gibi bizim için gün başlıyor. Genelde okullarımız peş peşedir birini toplayıp öbürüne geçeriz. 9 buçuk gibi de iş biter. Aslında hem ev işlerine hem de dışardaki işlerinize vakit ayırabileceğiniz çok güzel bir meslek part time gibi düşünebileceğimiz bir meslek."

"Her zaman destekçisiyim"

Eşine verdiği destek hakkında Hakan Canavar, "İlk başta olmaz dedim eşim çok ısrarcı olunca tamam deneyelim zarar edersek yoldan geri döneriz dedik. Sonra baktık iş yürüyor bizde devam ettik. Kullanma açısından azimli benden iyi kullanabilir. Bakımlarını ben yapıyorum arabanın, her zaman arkasındayım destekçisiyim" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

