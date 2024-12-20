Muradiye'de Meyve Şenliğiyle Paylaşma Kültürü Aşılanıyor

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Muradiye'de meyve şenliği ile yeni nesle paylaşma kültürü aşılanıyor

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde meyve şenliği ile yeni nesle paylaşma kültürü aşılanıyor.

Muradiye Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde her yıl meyve şenliği düzenleniyor. Kırsal alandan gelen öğrenciler için düzenlenen şenlikte öğrencilerin az ulaşabildikleri meyvelerden tatmaları amaçlanırken bu ulaştırma görevi gönüllü öğretmenler tarafından sürdürülüyor. Öğretmenlerin maddi manevi katkıları ile gerçekleştirilen şenlikte öğrenci sayısı kadar meyve tabağı hazırlanıp öğretmenler aracılığıyla her bir öğrenciye ulaştırılarak paylaşma kültürü yeni nesle en anlamlı şekilde aktarılıyor.

"Paylaşmayı sevgiyle harmanlayarak öğreniyorlar"

Konu ile ilgili olarak İHA muhabirine konuşan Muradiye Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Ebrem, '2022 yılından itibaren Bendimahi ailesi olarak okulumuzda her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz meyve şenliği adı altında kırsal kesimden gelen öğrencilerimize daha az ulaşılabildikleri meyveleri senede bir defa da olsa tattırıyoruz. Bu yılda yerli malı haftası ile şenliğimizi birleştirerek kutladık. Bir aile edası ile öğretmenlerimizin katkısı sonucu bu işi yürütüyoruz. Katkı sunan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.