Murat Dağı'nda Macera İp Parkuru Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Murat Dağı'nda Macera İp Parkuru Eğitimleri Tamamlandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Murat Dağı'nda yapılan Macera İp Parkuru'nda gerçekleştirilen eğitimler sona erdi. Kütahya Gençlik Merkezi liderleri, antrenörler, spor eğitim uzmanları ve Gediz'den BESYO mezunları, beden eğitimi öğretmenleri, EYS antrenörleri ve gönüllülerin oluşturduğu 30 kişilik ekip, 3 günlük eğitimin ardından sertifikalarını aldılar. Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, bu tesislerin Gediz'in en büyük değeri ve tanıtımı olacağını belirterek, eğitimlerin heyecanlı ve neşeli geçtiğini ve katılımcıların özgüvenlerini geliştirdiklerini söyledi.

15.07.2024 12:39
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Murat Dağı'nda yapımı tamamlanan Macera İp Parkuru'nda gerçekleştirilen eğitimler sona erdi.

Kütahya Gençlik Merkezi liderleri, antrenörler, spor eğitim uzmanları ve Gediz'den BESYO mezunları, beden eğitimi öğretmenleri, EYS antrenörleri ve gönüllülerin oluşturduğu 30 kişilik ekip Macera İp Parkuru'nda tamamlanan 3 günlük eğitimin ardından sertifikalarını aldılar.

Konuyla ilgili konuşan Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, "Gediz'in en büyük değeri ve tanıtımı olacak bu tesislerde önceliğimiz kendi insanımızın da istifade etmesi. Bu nedenle 30 kişiye eğitim aldırdık ve bunlardan yirmisi bizim Gediz'imizin zeybek yürekli gençleri. 3 gün süren eğitimlerimiz heyecanlı ve neşeli geçti. Her kursiyerimiz 10 metre ve üstü yüksekliğe çıkarak kurtarma yaptı. İp parkuru oyunlarını oynadı. Özgüven geliştirici bir parkur. Bu hizmetlerin ilçemizde bulunması da bizim için ayrı bir nimet. Emeği geçen tüm büyüklerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Murat Dağı'nda Macera İp Parkuru Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Dağı'nda Macera İp Parkuru Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika
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