Murat Gülşen, Vezirköprü\'de öğrencilerle buluştu

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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Murat Gülşen, Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından yürütülen "İlçemizden Yetişenler" projesi kapsamında öğrencilerle buluştu.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, ilçe merkezindeki okullarda öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya gelen Gülşen, öğrenim yıllarını ve mesleki hayatından anekdotlar anlatarak, doğru meslek seçiminin önemine vurgu yaptı. Öğrencilik ve iş hayatında yaşadığı süreçlerle ilgili anılar öğrencilerin büyük beğenisini topladı.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, günün anısına Daire Başkanı Murat Gülşen'e plaket takdim etti.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, okul yöneticileri ve öğretmenler de katıldı. - SAMSUN