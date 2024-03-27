Murat Kurum, İstanbul\'u depreme hazırlamak için çalışmalara başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gençlere dijital mektup gönderdi. İstanbul'un deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğunu belirten Kurum, "Deprem algı dinlemez" dedi. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'u depreme hazırlamak için çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Kurum, "Deprem kapıyı çalmadan harekete geçeceğiz" dedi. İstanbul'u en hızlı şekilde depreme hazırlamak amacıyla yola çıktığının altını çizen Kurum, "Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gençlere dijital mektup gönderdi.
"Deprem algı dinlemez"
Mektubunda İstanbul'da beklenen depreme dikkat çeken Kurum, "Kabul etmek gerekir ki İstanbul, depremi bekliyor. Bölgedeki en ufak sarsıntı bile yüreklerimizi ağzımıza getiriyor. Hissettiğiniz son depremde, o birkaç saniyede, içinizde uyanan duygu neydi? O an zihninizde size dayatılan algılar mı vardı, yoksa hayatta kalma isteği mi? Tabi ki hayatta kalma isteği. Çünkü deprem algı dinlemez" dedi.
"Deprem kapıyı çalmadan harekete geçeceğiz"
Bugüne kadar aldığı görevlerde, ülkenin dört bir yanında vatandaşların sorunlarına çözümler ürettiğini dile getiren Kurum, "Deprem, yangın ve sel gibi Türkiye'nin gördüğü en büyük afetlerde vatandaşımızın yaralarını sarmak için ekibimle birlikte mücadele ettim. Şimdi sıra İstanbul'un hayati sorunlarının üstesinden gelmekte. Sizleri bekleyen geleceği güvenle inşa etmek ve İstanbul'da endişesiz bir yaşam sürmeniz için çok çalıştım. Birçok proje geliştirdim. Bilim insanlarının işaret ettiği o kaçınılmaz gün gelmeden yani deprem kapıyı çalmadan harekete geçeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren yapacağımız işler sayesinde depreme hazır bir İstanbul'da, evinizin huzuru ve odanızın sıcaklığı sizi sarmaya devam edecek. İşte size sözüm budur" ifadelerini kullandı.
"Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak"
İstanbul'u en hızlı şekilde depreme hazırlamak amacıyla yola çıktığının altını çizen Kurum, "Açık ve net konuşacağım. Deprem geldiğinde sizce kimin algı yönetimi ya da şov yaptığının, kimin rakibine sataştığının bir önemi olacak mı? Elbette hayır. İşim ne oyun oynamak ne de rol yapmaktır. İşim; İstanbul'u olabildiğince en erken vakitte depreme hazır hale getirmektir. İşim; muhtemel depremdeki can kayıplarını engelleyici tedbirleri şimdiden almaktır. Çünkü İstanbul için deprem, algı değil gerçek ve ne yazık ki gelecektir. Sadece İstanbul için tüm yaşam alanları güvenli olana dek çalışacağım. Önünüzde inşallah uzun bir ömür var. Tüm gayretim; o depremden sonra evinizde, ailenizle birlikte hayatınıza sapasağlam devam etmeniz için olacaktır. Bunun tek yolu, vakit kaybetmeden harekete geçmektir. Söz veriyorum! Bu seçimi İstanbul kazanacak, siz kazanacaksınız! Çünkü aslolan hayattır. 31 Mart, senin için sağlam ve dirençli bir İstanbul'da yaşamak adına tarihi bir fırsat. Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Murat Kurum, İstanbul'u depreme hazırlamak için çalışmalara başlayacak - Son Dakika
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