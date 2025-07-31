Murat Paşa Hamamı İşletmecisi Ahmet Uçar Vefat Etti

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Murat Paşa hamamı işletmecisi Ahmet Uçar (46) vefat etti. Uzun yıllardın tarihi hamamın işletmeciliğini yapan ve çevresinde sevilen bir esnaf olan Ahmet Uçar'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi yakınları ve tanıyanlarını büyük bir üzüntüye boğdu.

Ahmet Uçar'ın cenazesi Murat Paşa Camii'nde öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere doğum yeri olan Tokat Reşadiye'ye gönderildi. - ERZURUM