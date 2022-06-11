Murat Sarıkaya: "Yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir"

Gayrimenkul Uzmanı Murat Sarıkaya, emlak fiyatlarının sadece Türkiye'de değil dünya genelinde arttığını ifade ederek, "Türkiye'deki fiyatların yükselmesindeki en önemli etken inşaat maliyetlerinin artması. Yeni konut üretiminin son dönemde azalması sebebiyle arz yetersiz kaldı. Yüksek talep nedeniyle de fiyatlar yükseliyor. Yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir" dedi.

Konut ve kira fiyatlarındaki artışlar vatandaşları düşündürürken, bütçelerine göre ev almak isteyenler bir çıkış yolu arıyor.

Kimi kentlerde yüzde 100, hatta yüzde 100'ü aşkın fiyat artışları olduğunu ifade eden Gayrimenkul Uzmanı Murat Sarıkaya, "Emlak fiyatları neden artıyor? Artmaya devam edecek mi?" sorularına yanıt verdi.

Fiyatlar neden arttı, İşte cevabı..

"Emlak fiyatlarındaki artış sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada gündem konusu olmaktadır" diyen Sarıkaya, fiyatlardaki artışın temel sebebinin inşaat maliyetleri olduğunu anlattı.

Sarıkaya, "Pandemi etkisi, mortgage faizlerinin gerilemesi (bu etkinin bizim ülkemizde geçerliliği çok az), tüm dünyada yaşanan kriz nedeniyle piyasaların paraya boğulması gibi pek çok neden konut fiyatlarının artışındaki başlıca nedeni olarak gösterilebilir. Durum böyle olunca konut fiyatlarındaki satış rakamının artması kiralarında çok yüksek rakamlara çıkmasına neden olmuştur. Türkiye'deki fiyatların yükselmesindeki en önemli etken ise inşaat maliyetlerinin artması" şeklinde konuştu.

Fiyat artışları inşaat yapma maliyetlerinden daha hızlı yükseliyor

Murat Sarıyaka, yaptığı bir araştırmayı da paylaştı. Sarıkaya, TÜİK'in maliyet endeksiyle, Merkez Bankasının fiyat endeksini bir araya getirerek, maliyet artışına 2017 başı itibariyle bakmak gerektiğini söyledi.

Murat Sarıkaya, "TÜİK endeksinin 2017 Ocak değeri 124.34, 2021 Haziran sonu değeri ise 296.13. Buna göre aradan geçen 4.5 yıldaki maliyet artışı yüzde 138. Merkez Bankası'na göre aynı dönemdeki konut fiyatı artışı ise Türkiye geneli için yüzde 180. Aradaki 50 puanlık farkı, aynı dönemde imarlı arsa fiyatlarındaki enflasyonun üzerindeki artışla açıklamak rasyonel bir yorum gibi görünüyor" dedi.

Konut fiyatları düşecek mi

Murat Sarıkaya'ya göre, yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir. Konut üretiminin yetersiz kaldığına vurgu yapan Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiyatları en çok etkileyen unsur bina inşaat maliyetleri. Bunun en önemli sebeplerinden biri de kurdaki artış. TÜİK'e göre inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5.73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90.27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7.56, işçilik endeksi yüzde 0.23 arttı; ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 113.27, işçilik endeksi yüzde 41.38 arttı. Artan maliyetlerle birlikte konutta üretim azalıyor. Yatırımcı ve yabancı talebinin artması ise fiyatların artmasına neden oluyor. Fiyatlar günden güne bile değişebiliyor. Yeni konut üretiminin son dönemde azalması sebebiyle arz yetersiz kaldı. Yüksek talep nedeniyle de fiyatlar yükseliyor. Yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir." - İZMİR