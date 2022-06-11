Murat Sarıkaya: "Yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir" - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Sarıkaya: "Yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir"

11.06.2022 11:29
Murat Sarıkaya: "Yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir"

Gayrimenkul Uzmanı Murat Sarıkaya, emlak fiyatlarının sadece Türkiye'de değil dünya genelinde arttığını ifade ederek, "Türkiye'deki fiyatların yükselmesindeki en önemli etken inşaat maliyetlerinin artması. Yeni konut üretiminin son dönemde azalması sebebiyle arz yetersiz kaldı.

Gayrimenkul Uzmanı Murat Sarıkaya, emlak fiyatlarının sadece Türkiye'de değil dünya genelinde arttığını ifade ederek, "Türkiye'deki fiyatların yükselmesindeki en önemli etken inşaat maliyetlerinin artması. Yeni konut üretiminin son dönemde azalması sebebiyle arz yetersiz kaldı. Yüksek talep nedeniyle de fiyatlar yükseliyor. Yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir" dedi.

Konut ve kira fiyatlarındaki artışlar vatandaşları düşündürürken, bütçelerine göre ev almak isteyenler bir çıkış yolu arıyor.

Kimi kentlerde yüzde 100, hatta yüzde 100'ü aşkın fiyat artışları olduğunu ifade eden Gayrimenkul Uzmanı Murat Sarıkaya, "Emlak fiyatları neden artıyor? Artmaya devam edecek mi?" sorularına yanıt verdi.

Fiyatlar neden arttı, İşte cevabı..

"Emlak fiyatlarındaki artış sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada gündem konusu olmaktadır" diyen Sarıkaya, fiyatlardaki artışın temel sebebinin inşaat maliyetleri olduğunu anlattı.

Sarıkaya, "Pandemi etkisi, mortgage faizlerinin gerilemesi (bu etkinin bizim ülkemizde geçerliliği çok az), tüm dünyada yaşanan kriz nedeniyle piyasaların paraya boğulması gibi pek çok neden konut fiyatlarının artışındaki başlıca nedeni olarak gösterilebilir. Durum böyle olunca konut fiyatlarındaki satış rakamının artması kiralarında çok yüksek rakamlara çıkmasına neden olmuştur. Türkiye'deki fiyatların yükselmesindeki en önemli etken ise inşaat maliyetlerinin artması" şeklinde konuştu.

Fiyat artışları inşaat yapma maliyetlerinden daha hızlı yükseliyor

Murat Sarıyaka, yaptığı bir araştırmayı da paylaştı. Sarıkaya, TÜİK'in maliyet endeksiyle, Merkez Bankasının fiyat endeksini bir araya getirerek, maliyet artışına 2017 başı itibariyle bakmak gerektiğini söyledi.

Murat Sarıkaya, "TÜİK endeksinin 2017 Ocak değeri 124.34, 2021 Haziran sonu değeri ise 296.13. Buna göre aradan geçen 4.5 yıldaki maliyet artışı yüzde 138. Merkez Bankası'na göre aynı dönemdeki konut fiyatı artışı ise Türkiye geneli için yüzde 180. Aradaki 50 puanlık farkı, aynı dönemde imarlı arsa fiyatlarındaki enflasyonun üzerindeki artışla açıklamak rasyonel bir yorum gibi görünüyor" dedi.

Konut fiyatları düşecek mi

Murat Sarıkaya'ya göre, yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir. Konut üretiminin yetersiz kaldığına vurgu yapan Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiyatları en çok etkileyen unsur bina inşaat maliyetleri. Bunun en önemli sebeplerinden biri de kurdaki artış. TÜİK'e göre inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5.73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90.27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7.56, işçilik endeksi yüzde 0.23 arttı; ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 113.27, işçilik endeksi yüzde 41.38 arttı. Artan maliyetlerle birlikte konutta üretim azalıyor. Yatırımcı ve yabancı talebinin artması ise fiyatların artmasına neden oluyor. Fiyatlar günden güne bile değişebiliyor. Yeni konut üretiminin son dönemde azalması sebebiyle arz yetersiz kaldı. Yüksek talep nedeniyle de fiyatlar yükseliyor. Yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir." - İZMİR

YORUMLAR
500
'Cep Herkülü'nü oynayan genç yetenek, efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun anısını yaşatmaya devam ediyor 'Cep Herkülü'nü oynayan genç yetenek, efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun anısını yaşatmaya devam ediyor Nusaybinli gençler sporla yükseliyor Nusaybinli gençler sporla yükseliyor
Kaynak: İHA

Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Murat Sarıkaya: 'Yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 11:46:57. #1.13#
SON DAKİKA: Murat Sarıkaya: "Yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement