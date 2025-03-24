Murat Yavuz, Annesinin Adını Yaşatacak Yeni Cami İnşa Edecek

Karabük'ün yetiştirdiği iş insanı Murat Yavuz, annesinin adını Şirinevler Mahallesinde yaptıracağı camide yaşatacak.

Karabük'ün tanınmış iş insanlarından Murat Yavuz, Şirinevler Mahallesi'nde depreme dayanıksız olan 60 yıllık mevcut caminin yerine annesinin adını yaşatacak bir cami inşa etmeye karar verdi. Yavuz, yıkılacak olan Şirinevler Camii'nin yerine 'Semiye Hatun Camii'ni yaptıracak. Camii, mimar Mahmut Sami Kirazoğlu tarafından Selçuklu mimarisi örnek alınarak inşa edilecek.

Artık ihtiyaca cevap veremez duruma gelen Şirinevler Camii önümüzdeki günlerde yıkılacak ve ünlü mimar Mahmut Sami Kirazoğlu tarafından hazırlanan özel proje ile Yavuz'un annesinin ismiyle "Semiye Hatun Camii" olarak yeniden inşa edilecek.

Şirinevler Camii Yaptırma Derneği tarafından bu önemli yatırım nedeniyle bir iftar programı düzenlendi. Safranbolu'daki iftar yemeğine hayırsever iş insanı Murat Yavuz'un yanısıra; Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, 27. dönem Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa ve mahalle sakinleri katıldı.

Şirinevler Camii Yaptırma Derneği Başkanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz mevcut caminin Karabük'te en fazla cemaate sahip olan camilerden biri oluğunu belirterek, caminin yenilenmesine katkı sağlayacak olan iş insanın teşekkür etti.

Hayırsever iş insanı Murat Yavuz ise, "Aslında biz bir şey yapmıyoruz, yalnızca olana katkıda bulunuyoruz. Milletvekilimiz Ali Keskinkılıç, bu noktaya gelesiye kadar bizlere çok büyük katkıda bulundular. İnşallah hayırlısıyla camimizi tamamlar ve ibadete açarız" şeklinde duygu ve düşüncelerini dile getirdi. - KARABÜK