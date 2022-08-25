Engelsiz Kafe'de aşure günü - Son Dakika
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Engelsiz Kafe'de aşure günü

25.08.2022 10:52
Engelsiz Kafe'de aşure günü

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de düzenlenen geleneksel aşure gününde "Muratpaşa'mızdaki bu güzel ortak yaşam, Muratpaşa'mızdaki bu değerler bütün Türkiye'mize ve hatta bütün dünyaya yayılsın" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de düzenlenen geleneksel aşure gününde "Muratpaşa'mızdaki bu güzel ortak yaşam, Muratpaşa'mızdaki bu değerler bütün Türkiye'mize ve hatta bütün dünyaya yayılsın" dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi ve çeyrek asırlık geçmişe sahip Adalya Vakfı'nın kentin doğa harikası falez bandında yer alan Engelsiz Kafe'sinde aşure günü düzenlendi. Artık geleneksel hale gelen etkinlikte, çok sayıda engelli derneği ve vakfı bir araya geldi. Başkan Uysal'ın da katıldığı etkinlikte Engelsiz Kafe'nin özel gereksinimli öğrencileri ve aileleri de yer aldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, farklı kültürlerde yer alan aşurenin ortak bir anlamı olduğunu söyledi. Aşurenin umudu simgelediğini kaydeden Başkan Uysal, "Sevgi, saygı ve mutlaka paylaşmak demek. Varlıkta yoklukta, iyi günde, kötü günde birlikte geleceğe doğru umutla bakmak demek" şeklinde konuştu.

Tüm bu değerlerin "Gel, kim olursan ol gel" diyen Mevlana'nın, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" diyen Hacı Bektaş Veli'nin, "Sevelim, sayalım bu dünya kimseye kalmaz" diyen Yunus Emre'nin ve "Yurtta barış, dünyada barış" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesinde var olduğunu belirten Başkan Uysal, "Bu ülkede yaşamaktan onur duyuyoruz. Komşuluğunuzdan, varlığınızdan onur duyuyoruz" dedi. Başkan Uysal, "Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, hiç eksik olmasın. Muratpaşa'mızdaki bu güzel ortak yaşam, Muratpaşa'mızdaki bu değerler bütün Türkiye'mize ve hatta bütün dünyaya yayılsın" diye konuştu.

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından Engelsiz Kafe'nin çam ağaçlarıyla kaplı bahçesini dolduran davetlilere aşure ikram edildi. Çölyak hastaları için glütensiz aşure de hazırlanırken bir program kapmasında Antalya'da bulunan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı ve Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin ve 70 Makedon öğrenci de Engelsiz Kafe'nin geleneksel aşure gününde yer aldı. - ANTALYA

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Muratpaşa Belediyesi İklim Portalı Yayında Muratpaşa Belediyesi İklim Portalı Yayında
Kaynak: İHA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelsiz Kafe'de aşure günü - Son Dakika

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