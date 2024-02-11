Muratpaşa Belediyesi\'nin Yönetişim Sistemi Turunç Masa, Yılın İlk Ayında 13 Bin 595 Başvuruyu Kayda Aldı

Muratpaşa Belediyesi'nin 10'uncu yılına giren yönetişim sistemi Turunç Masa, yılın ilk ayında 13 bin 595 başvuruyu kayda alırken, ilçe sakinlerinin memnuniyet oranı yüzde 94,8 oldu.
Turunç Masa, Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim projesi olarak Kasım 2014'te kuruldu. 444 80 07 numaralı çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle ilçe sakinlerinin istek ve şikayetlerini çözüme kavuşturan, önerileri alarak uygulanmasını sağlayan ve kamu hizmetini herkese eşit şekilde ulaştıran Turunç Masa, ocak ayında saatte yaklaşık 18 başvuruya cevap verdi, kayda aldı.
Ocak ayında Turunç Masa'nın farklı birimlerince kayda alınan başvuru sayısı 13 bin 620 oldu. Muratpaşalıların başvuru için en çok tercih ettiği yöntem 444 80 07 numaralı çağrı merkezi oldu. Kayda alınan 11 bin 103 başvuru bu kanalla yapılırken bin 775 başvuru ise internet aracığıyla yapıldı. Başvuruların olumlu ya da olumsuz sonuçlanması açısından ilçe sakinlerinin memnuniyet oranı ise ocak ayında yüzde 94,8 oldu.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Uysal, Turunç Masa'nın Türkiye'nin en disiplinli ve sistematik yönetişim sistemi olduğunun altını çizdi. Yönetişimin verimlilik, etkinlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik kavramlarına içeren bir etkileşim olduğunu belirten Başkan Uysal, "Halkın iradesine göre belediyeyi şekillendiriyoruz. Turunç Masa'nın bu anlamda bir özelliği de demokratik olmasıdır. Herkes, her koşulda ulaşabilir" dedi.
TURUNÇ MASA NASIL ÇALIŞIR?
Turunç Masa, herhangi bir kanalı üzerinden talebi aldığı anda başvuru sahibinin cep telefonuna SMS bilgilendirmesi yapar. İkinci adımda alınan talep Turunç Masa Koordinasyon Merkezi'ne iletilir ve bu talebin takipçisi Koordinasyon Merkezi olur. Merkez, ilgili müdürlüklerle çalışarak en geç 2 gün içerisinde talep sahibine dönerek sürece ilişkin bildirim yapar. Sorun çözüldükten sonra talep sahibine bilgi verilir. Süreç tamamlandıktan sonra memnuniyet ölçümleri yapılır.
ABD'nin Kansas eyaletinde bir annenin beşiği yerine yanlışlıkla fırında uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, bebeğin nefes almadığı ihbarı üzerine olay yerine gitti ve bebeğin ölü olduğunu tespit etti. Bebeğin üzerinde yanıklar olduğu ve kıyafetinin yanmış olduğu belirlendi. Annenin akıl sağlığının bu trajedide rol oynayabileceği öne sürüldü.
Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Muratpaşa Belediyesi'nin Yönetişim Sistemi Turunç Masa, Yılın İlk Ayında 13 Bin 595 Başvuruyu Kayda Aldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?