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Muratpaşa Belediyesi Yörük Çalıştayı düzenliyor

Muratpaşa Belediyesi'nin 6'ncısını düzenleyeceği Yörük Çalıştayı, 'yemek kültürü' başlığıyla gerçekleşecek. Çalıştayda Yörüklerin lezzetleri ve mutfak kültürü ele alınacak.

Muratpaşa Belediyesi Yörük Çalıştayı düzenliyor
22.01.2024 - 11:44,  Güncelleme: 11:51
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Muratpaşa Belediyesi'nin 6'ncısını düzenleyeceği, bu yıl 'yemek kültürü' başlığıyla gerçekleşecek Yörük Çalıştayı 27-28 Ocak tarihlerinde toplanıyor.

Çalıştayda konar-göçer bir yaşam tarzı ve kendilerine özgü mutfak araç-gereçleriyle yeni bir mutfak ortaya koyan Yörüklerin bugüne kadar ulaşmış lezzetleri hem gastronomi hem de sosyolojik olarak ele alınacak. Dövme buğday ve keçi etiyle yapılan keşkek, ayran ve tereyağı üretmek için kullanılan tuluk, tulukta yayık yapmaya yarayan bişşek gibi Yörük kültürüne özgü mutfak gereçleri çalıştayda yer alacak. Çalıştayın davetlileri arasında ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek yer alıyor.

Çalıştayın ilk günü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Meral Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esra Şahin ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Alparslan Mustafa Tuncer'in konuşmacı olarak yer alacağı panelle başlayacak. Yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal'ın Yörük yemekleri üzerine mutfak atölyesiyle devam edecek çalıştayın ilk günü Uğur Önür konseriyle sona erecek.

Çalıştayda ikinci gün Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörük derneklerinin, Yörük beyleri ve hatunlarının serbest kürsü konuşmalarıyla saat 10.00'da başlayacak. Çalıştay, Sarıkeçili Yörüklerini anlatan ve yönetmenliğini Eren Danışman Boz'un yaptığı Anchorage Uluslararası Film Festivali Mother of Cultural Exchange gibi ulusal ve uluslararası birçok ödül alan 'Turna Misali' filminin gösterimiyle sona erecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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