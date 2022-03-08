Muratpaşa'da araç kiralama firmaları ile toplanacak - Son Dakika
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Muratpaşa'da araç kiralama firmaları ile toplanacak

08.03.2022 14:18
Muratpaşa'da araç kiralama firmaları ile toplanacak

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi yaklaşan turizm sezonu öncesi araç kiralama şirketlerinin yaşadıkları sıkıntıları çözmek, kiralık araçların mahalle aralarında neden olduğu sıkışıklığı ortadan kaldırmak için adım atıyor.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi yaklaşan turizm sezonu öncesi araç kiralama şirketlerinin yaşadıkları sıkıntıları çözmek, kiralık araçların mahalle aralarında neden olduğu sıkışıklığı ortadan kaldırmak için adım atıyor. Belediye konuyla ilgili çalışmalarını tamamlarken Başkan Ümit Uysal, çözümü paylaşmak üzere ilçede faaliyet gösteren tüm araç kiralama firmalarını cumartesi toplantıya çağırdı.

Turizmin başkenti Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi kent merkezinde sayıları 500'e yaklaşan araç kiralama şirketlerinin araç depolama başta olmak üzere yaşadıkları sorunların çözümü için önemli bir adım atıyor. Yaklaşan turizm sezonu öncesi belediye, devam eden çalışmalarını tamamladı.

Ermenek Mahallesi'nde araç depolama için uygun yer bulunurken Başkan Uysal, süreci paylaşmak için aralarında Araç Kiralama Kuruluşları Derneği (AKK-DER) Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) ilgili meslek odasının da bulunduğu meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarına çağrı yaptı.

"Sıkışıklığı ortadan kaldırmak istiyoruz"

Başkan Uysal, kent merkezinde faaliyet yürüten araç kiralama şirketlerinin ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde çeşitli sorunlar yaşadıklarını söyledi. Özellikle turizm sezonunda sektörün oldukça hareketli olduğunu ve araç kiralamanın büyüyen bir pazar olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, "Atacağımız adımla, özellikle pandemi döneminde zor bir süreç yaşayan sektörün turizm sezonu öncesi nefes almasını sağlamayı amaçlarken kiralık araçların mahalle aralarında neden olduğu sıkışıklığı da ortadan kaldırmak istiyoruz" dedi.

Uygulamanın, mevzuat nedeniyle, Muratpaşa'da faaliyet gösterin firmalarla sınırlı olacağını Başkan Uysal, süreci değerlendirmek üzere ilçede bulunan tüm firma sahipleri ve temsilcilerini cumartesi, Engelsiz Kafe'deki toplantıya davet etti. - ANTALYA

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Muratpaşa, Tragger, Antalya, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muratpaşa'da araç kiralama firmaları ile toplanacak - Son Dakika


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