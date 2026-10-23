Murgul\'da \'Siyanüre Hayır\' yürüyüşünde Cengiz Holding\'in havuzları protesto edildi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Murgul ilçesinde "Siyanüre Hayır" yürüyüşü düzenlendi. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, "Bu öyle bir şey ki hanginiz çocuğunuzun saçının bir telini paraya değişirsinizTehlike büyük. Ne zaman siyanür havuzu aklınıza gelirse çocuğunuzu, torununuzu düşünün, ona sarılın. Bu tehlike, çocuklarımızın geleceğiyle doğrudan bağlantılıdır" dedi.

Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen "Siyanüre Hayır" eylemleri kapsamında yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Murgul Siyanüre Hayır Platformu üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, muhtarlar ve çok sayıda yurttaşın katıldığı yürüyüş, Yeni Cami önünden başladı. "Siyanüre hayır" sloganları eşliğinde Murgul Meydanı'na yürüyen kalabalık, burada yapılan konuşmaların ardından etkinliği sonlandırdı.

Murgul Siyanüre Hayır Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Görkem Durmuş, yıllardır süren mücadelenin 2014 yılında siyanürlü liç havuzlarının yapılmaya başlanmasıyla gündeme geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu yıllarca süren mücadelenin, bu sürecin ana kaynağı, Cengiz Holding'in 2014 yılında adeta yangından mal kaçırır gibi oldu bittiye getirmeye çalıştığı açık siyanür liç havuzlarıydı. Hiç kimseye sormadan havuzları kurmaya başlamışlardı. Bu süreç öyle başladı. Zannettiler ki 'bu havuzları bir çırpıda kurarız, bu madeni ve Murgul'u çok rahatlıkla yönetiriz'. Yıllarca madencilik yapmış buranın insanını küçümsediler. Bu havuzları yapmaya başladılar ve bizleri küçümsediler. Biz ölmek değil, yaşamak istiyoruz. Biz parayı değil, bu güzel doğayı istiyoruz."

Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım, "Artık söylenecek çok fazla söz kalmamıştır. Murgul halkı olarak yıllardır aynı iradeyi ortaya koyuyoruz, değerli Murgullular. 12 yıldır bu işlerle uğraşıyoruz ama ne yazık ki sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ise şunları söyledi:

"Başımızdaki tehlikenin, çocuklarımızı toprağa koymakla koşut bir ciddiyette olduğunun farkında olduğunuzu biliyorum. Bu öyle bir şey ki hanginiz çocuğunuzun saçının bir telini paraya değişirsiniz? Var mı burada böyle biri? Asla yok. O yüzden tehlike büyük. Ne zaman siyanür havuzu aklınıza gelirse çocuğunuzu, torununuzu düşünün, ona sarılın. Bu tehlike, çocuklarımızın geleceğiyle doğrudan bağlantılıdır."