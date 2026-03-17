Murtaza Köyü\'nde öğrencilerle iftar buluşması

Niğde'nin Murtaza Köyü'nde köy derneği tarafından organize edilen programda, köyde eğitim gören öğrenciler aynı sofrada buluştu.

Düzenlenen iftar programında öğrencilerle dernek üyeleri bir araya geldi. İftar programına Çiftlik Kaymakamı Tolga Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Akyol, Divarlı Belediye Başkanı Rüstem Cullaz ve Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş da katıldı. Programda konuşan Murtaza Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Fethi Soyak, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, "Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir. Dernek olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onların yüzündeki tebessüm bizim en büyük kazancımızdır. Köyümüzdeki birlik ve beraberlik her zaman en büyük gücümüz olmuştur. Eğitime destek vermeye ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İftar programı, öğrenciler ve davetliler arasında gerçekleştirilen samimi sohbetlerin ardından sona erdi. - NİĞDE