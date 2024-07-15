Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Muş\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Muş'ta FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Tuba Camii'nde yapılan programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi. Muş Valisi Avni Çakır, Merkez Şehitliği'nde düzenlenen törene katıldı ve şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı. Programa siyasi ve askeri yetkililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

15.07.2024 18:32  Güncelleme: 18:35
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Muş'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için Muş'un Tuba Camii'nde ikindi namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak, dua edildi. Mevlit programının ardından Muş Valisi Avni Çakır, beraberindeki heyetle Merkez Şehitliği'nde düzenlenen törene katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu şehitlik ziyaretinde dualar edilerek, şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı.

Düzenlenen programa AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Avni Çakır, Demokrasi, 15 Temmuz, Muş, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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