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Muş'ta 60. Kütüphane Haftası törenle kutlandı

MUŞ - Muş'ta, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kitapların önemini vurgulamak amacıyla "60. Kütüphane Haftası" törenle kutlandı.

'Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler' temasıyla Muş Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kütüphanelerin bir toplumun aynası olduğunu söyleyen Muş Valisi Avni Çakır, "Bu konuda sahip olduğunuz kabiliyetler, imkanlar, mekanlar sizin bilgiye, gelişmeye ve tarihe verdiğiniz önemi gösteriyor. Kütüphaneler hem o toplumun geçmişteki birikimini muhafaza ediyor hem de aynı zamanda kültürel değerleri muhafaza ediyor. Bu anlamda ülkemizde de kütüphane kültürü son yıllarda çok ciddi anlamda gelişti. Sevgili çocuklar, her evde olan telefonlar, bilgisayarlar ve tabletler sizin kütüphaneye karşı olan ilginizin bir rakibi olabilir. Kitabın verdiği haz dijitalde bunun yerini hiçbir şey tutamaz" dedi.

Konuşmaların ardından en çok kitap okuyan öğrencilere hediyeler verildi.

Programa Muş Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.