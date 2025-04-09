Muş'ta 61. Kütüphane Haftası Coşkuyla Kutlandı

Muş'ta 61. Kütüphane Haftası törenle kutlandı

MUŞ - Muş'ta okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kitapların önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "61. Kütüphane Haftası" etkinlikleri törenle başladı.

Bu yılki teması "Üreten Kütüphaneler" olan program, Muş Halk Kütüphanesi konferans salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Avni Çakır, Muş'ta bilgiye, kitaba ve kültüre duyulan ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Vali Çakır, " Varto'dan Malazgirt'e, Bulanık'tan Hasköy'e, Korkut'tan şehir merkezimize kadar uzanan geniş bir coğrafyada, kitap sevgisiyle büyüyen çocuklarımızın, öğrenme azmiyle dolup taşan gençlerimizin, kütüphanelerle daha çok buluştuğu bir dönemin içindeyiz. Bu anlamlı hafta vesilesiyle bir kez daha görüyoruz ki; Muş'umuzda bilgiye, kitaba ve kültüre duyulan ilgi her geçen gün artmakta ve bu da bizler için büyük bir umut kaynağı olmaktadır" dedi.

Kütüphanelerin önemine dikkat çeken Vali Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kütüphaneler; yalnızca kitapların bulunduğu yerler değil, düşüncenin beslendiği, hayallerin yeşerdiği, geçmişin bilgeliğiyle geleceğin inşa edildiği kutsal mekanlardır. Özellikle son yıllarda gençlerimizin ve çocuklarımızın kütüphanelerimizi daha yoğun ve bilinçli bir şekilde kullanıyor olması, bu kurumların toplumsal gelişimdeki yerini bir kez daha bizlere göstermektedir. Kütüphaneler artık yalnızca kitap ödünç alınan yerler değil; gençlerimizin araştırmalar yaptığı, fikirlerini paylaştığı, proje ürettiği, hatta sosyalleştiği yaşam alanlarına dönüşmüştür. Dijital dönüşümle birlikte klasik kitapların yanı sıra elektronik kaynaklar, dijital kütüphaneler ve etkileşimli öğrenme ortamları da bu sürece dahil edilmiştir. Bu sevindirici gelişmelerin temelinde, okuma kültürünün yaygınlaştırılması adına gösterilen çabada öğretmenlerimizin, kütüphanecilerimizin ve elbette siz değerli ailelerin katkıları vardır. Özellikle çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren kitapla tanışmaları ve kütüphane ortamıyla buluşmaları, geleceğe dair umutlarımızı daha da büyütmektedir."

"Toplumu dönüştüren, gelişmiş medeniyetler inşa eden en temel unsur bilgidir" diyen Çakır, "Bilgiye ulaşmanın en güzel yolu ise kitaplardan geçer ve bu anlamda kütüphaneler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize sunabileceğimiz en kıymetli miraslardan biridir. Bu vesileyle 61. Kütüphane Haftası'nı kutlarken, kütüphanelerimizi yaşatan tüm çalışanlarımıza, kitap dostlarına ve bu kültürü geleceğe taşıyan herkese şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki; bir milletin geleceği, okuyan, araştıran ve düşünen bireylerle şekillenir. Kütüphanelerimizi yalnızca birer bilgi merkezi değil, aynı zamanda bir yaşam ve gelişim alanı olarak görmeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda öğrencilere çağrıda da bulunan Çakır, "Lütfen kütüphane alışkanlığınızı arttırın. Haftada olmazsa da en az ayda bir gün birkaç arkadaşınızla beraber hem şehir merkezimizdeki büyük kütüphaneye hem de farklı noktalardaki kütüphane merkezlerini ziyaret edin. Bazı ödevlerinizi burada yapma alışkanlığını bu yaşlarda edinin. Çünkü sonradan bu alışkanlığı kazanmanız biraz daha zor olabilir. O yüzden bu anlamda kütüphane sevginizi ilkokul, ortaokul aşamasında canlı tutarsanız, bu sizlere çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Programda Muş Halk Kütüphanesine ait istatistik bilgileri paylaşan Muş Halk Kütüphanesi Müdürü Cemal İlaslan ise kütüphanedeki kitap sayısının 46 bin 821 ve kütüphaneyi kullanan kullanıcı sayısının da 548 bin 597 olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından en çok kitap okuyan öğrencilere ve vatandaşlara hediyeler verildi. Programa Vali Avni Çakır'ın yanı sıra Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.