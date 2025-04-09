Muş'ta 61. Kütüphane Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muş'ta 61. Kütüphane Haftası Coşkuyla Kutlandı

Geniş Video İzle

Muş'ta 'Üreten Kütüphaneler' temasıyla düzenlenen Kütüphane Haftası törenle başladı.

09.04.2025 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 61. Kütüphane Haftası törenle kutlandı

MUŞ - Muş'ta okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kitapların önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "61. Kütüphane Haftası" etkinlikleri törenle başladı.

Bu yılki teması "Üreten Kütüphaneler" olan program, Muş Halk Kütüphanesi konferans salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Avni Çakır, Muş'ta bilgiye, kitaba ve kültüre duyulan ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Vali Çakır, " Varto'dan Malazgirt'e, Bulanık'tan Hasköy'e, Korkut'tan şehir merkezimize kadar uzanan geniş bir coğrafyada, kitap sevgisiyle büyüyen çocuklarımızın, öğrenme azmiyle dolup taşan gençlerimizin, kütüphanelerle daha çok buluştuğu bir dönemin içindeyiz. Bu anlamlı hafta vesilesiyle bir kez daha görüyoruz ki; Muş'umuzda bilgiye, kitaba ve kültüre duyulan ilgi her geçen gün artmakta ve bu da bizler için büyük bir umut kaynağı olmaktadır" dedi.

Kütüphanelerin önemine dikkat çeken Vali Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kütüphaneler; yalnızca kitapların bulunduğu yerler değil, düşüncenin beslendiği, hayallerin yeşerdiği, geçmişin bilgeliğiyle geleceğin inşa edildiği kutsal mekanlardır. Özellikle son yıllarda gençlerimizin ve çocuklarımızın kütüphanelerimizi daha yoğun ve bilinçli bir şekilde kullanıyor olması, bu kurumların toplumsal gelişimdeki yerini bir kez daha bizlere göstermektedir. Kütüphaneler artık yalnızca kitap ödünç alınan yerler değil; gençlerimizin araştırmalar yaptığı, fikirlerini paylaştığı, proje ürettiği, hatta sosyalleştiği yaşam alanlarına dönüşmüştür. Dijital dönüşümle birlikte klasik kitapların yanı sıra elektronik kaynaklar, dijital kütüphaneler ve etkileşimli öğrenme ortamları da bu sürece dahil edilmiştir. Bu sevindirici gelişmelerin temelinde, okuma kültürünün yaygınlaştırılması adına gösterilen çabada öğretmenlerimizin, kütüphanecilerimizin ve elbette siz değerli ailelerin katkıları vardır. Özellikle çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren kitapla tanışmaları ve kütüphane ortamıyla buluşmaları, geleceğe dair umutlarımızı daha da büyütmektedir."

"Toplumu dönüştüren, gelişmiş medeniyetler inşa eden en temel unsur bilgidir" diyen Çakır, "Bilgiye ulaşmanın en güzel yolu ise kitaplardan geçer ve bu anlamda kütüphaneler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize sunabileceğimiz en kıymetli miraslardan biridir. Bu vesileyle 61. Kütüphane Haftası'nı kutlarken, kütüphanelerimizi yaşatan tüm çalışanlarımıza, kitap dostlarına ve bu kültürü geleceğe taşıyan herkese şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki; bir milletin geleceği, okuyan, araştıran ve düşünen bireylerle şekillenir. Kütüphanelerimizi yalnızca birer bilgi merkezi değil, aynı zamanda bir yaşam ve gelişim alanı olarak görmeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda öğrencilere çağrıda da bulunan Çakır, "Lütfen kütüphane alışkanlığınızı arttırın. Haftada olmazsa da en az ayda bir gün birkaç arkadaşınızla beraber hem şehir merkezimizdeki büyük kütüphaneye hem de farklı noktalardaki kütüphane merkezlerini ziyaret edin. Bazı ödevlerinizi burada yapma alışkanlığını bu yaşlarda edinin. Çünkü sonradan bu alışkanlığı kazanmanız biraz daha zor olabilir. O yüzden bu anlamda kütüphane sevginizi ilkokul, ortaokul aşamasında canlı tutarsanız, bu sizlere çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Programda Muş Halk Kütüphanesine ait istatistik bilgileri paylaşan Muş Halk Kütüphanesi Müdürü Cemal İlaslan ise kütüphanedeki kitap sayısının 46 bin 821 ve kütüphaneyi kullanan kullanıcı sayısının da 548 bin 597 olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından en çok kitap okuyan öğrencilere ve vatandaşlara hediyeler verildi. Programa Vali Avni Çakır'ın yanı sıra Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kütüphane Haftası, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Yerel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta 61. Kütüphane Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor

15:36 İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
15:20 İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
23:28 TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
23:06 CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
22:58 Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
22:48 İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
22:46 Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
22:34 Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
22:30 Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
22:16 Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 16:17:31. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta 61. Kütüphane Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement