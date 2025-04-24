Muş\'ta Çocuklara Bisiklet ve Saat Hediyesi

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Müftülüğü tarafından Ramazan ayı boyunca "Teravihe gel, bisikleti kap" ve "Kur'an kursuna katıl, hediyeni kazan" sloganlarıyla yürütülen projede başarılı olan çocuklara bisiklet ve saat hediye edildi.

Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayhan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen törende, kura ile belirlenen çocuklara 20 bisiklet ve 450 adet kol saati hediye edildi. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesi, etkinliğe ayrı bir anlam ve coşku kattı. Çocukların maneviyatla büyümesi, cami ve Kur'an eğitimiyle yoğrulması adına yapılan bu projeyi takdirle karşıladığını ifade eden Kaymakam Bayram, "Bu kadar güzel evlatlarımız ile namaz kılmanın mutluğunu yaşadık. Biliyorum hepiniz çok heyecanlısınız, bir an önce hediyeleriniz almak istiyorsunuz. Ben bu güzel etkinlikte emeği geçen müftüme, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza çok teşekkür ederim" dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayhan ise çocukların camilere ve kurslara yoğun katılım göstermesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Camilerimiz, çocuklarımızla güzelleşti. Onların maneviyatla iç içe büyümesi bizim en büyük arzumuz. Bu güzel programda desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ