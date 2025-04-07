Muş'ta Ders Zili Yeniden Çaldı - Son Dakika
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Muş'ta Ders Zili Yeniden Çaldı

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Muş'ta 2024-2025 ikinci dönem ders zili çaldı, 104 bin öğrenci ve 6 bin öğretmen yeniden sınıflarında.

07.04.2025 16:35
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Muş'ta ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı

MUŞ – Muş'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

Muş'ta ikinci ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Süleyman Şah İlkokulunda Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla eğitim öğretim süreci kaldığı yerden devam etti. Kent genelinde bulunan 697 okulda 6 bin 663 öğretmen ve 104 bin 641 öğrenci, ders başı yapmanın heyecanını yaşadı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler sınıflarına geçerek yeni dönemin ilk dersine girdi.

Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutlayarak onlara şeker ikramında bulundu. Öğrenciler ise hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Programa katılan Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, ikinci dönemin 3 Şubat'ta başladığını hatırlatarak, ara tatilin Ramazan Bayramı'yla örtüştüğünü ve bu sürecin öğrenciler açısından aynı zamanda bir fırsata dönüştüğünü ifade etti. Kıvanç, "2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 3 Şubat'ta başlamış bulunmaktayız. Bu dönemi, malumunuz olduğu üzere 30 Mart tarihine denk gelen Ramazan Bayramı ile örtüşen ara tatilimizle birlikte sürdürdük. Ara tatilimizin Ramazan Bayramı ile örtüşmesi, bizler için aynı zamanda bir fırsat oldu. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığımızın liderliğinde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz değerleri, bu tatil sürecinde hem öğrenmiş hem de yaşamış oldular. Bugün itibariyle ilimiz genelindeki 697 okulumuzda, 104 bin 641 öğrencimiz, 6 bin 663 öğretmenimizle yeniden bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığımız yerden devam etmektedir. Temennimiz; bu ara tatil sonrası sürecin kazasız, belasız, etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde geçmesidir. Bakanımızın liderliğinde geliştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında, çocuklarımızı daha yetkin, daha erdemli bireyler olarak yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah, bu model doğrultusunda çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayacak, onları hem akademik hem de ahlaki yönden donanımlı bireyler olarak topluma kazandıracağız. Yeni dönemin tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Programa, Muş Milli Eğitim Şube Müdürü Nedim Öner ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta Ders Zili Yeniden Çaldı - Son Dakika

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