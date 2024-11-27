Muş\'ta Evlat Nöbeti Sürüyor

Yerel

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini soğuk havaya rağmen sürdürüyor. Oğluna seslenerek teslim olmasını isteyen Halit Altun, "Oğlum Muhsin eğer sağsan ve sesimi duyuyorsan çık gel. O insanların sana faydası yok. Gidip de o Yahudilere askerlik yapmayın" dedi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini bu hafta da kararlılıkla sürdürdü. Evlatlarının fotoğrafını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter. Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Baba Halit Altun, terör örgütü PKK'nın çocuğunu kaçırdığını ifade ederek, "5 yıldır biz bunların (DEM Parti) kapısına geliyoruz. Çocuklarımızı onlardan istiyoruz. Size sesleniyoruz, seslerimizi duyun ve çocuklarımızı getirin. Çocuklarımızı getirmediğiniz müddetçe eyleme devam edeceğiz. Demeyin ki öylesine gelip gidiyorlar. Biz çocuklarımızın arkasındayız. Oğlum Muhsin eğer sağsan ve sesimi duyuyorsan çık gel. O insanların sana faydası yok. Kendi memleketine, kendi yuvana, kendi anne ve babana ve kendi ocağına dön. Gidip de o Yahudilere askerlik yapmayın. Bunun bilincinde olun. Hepinize sesleniyorum, dönün gelin, o toprağın faydası yok. Sizi kandırmışlar götürmüşler, gelin yuvanıza. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. - MUŞ