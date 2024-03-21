Muş'ta iş adamı 300 üniversite öğrencisine iftar yemeği verdi - Son Dakika
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Yerel

Muş'ta iş adamı 300 üniversite öğrencisine iftar yemeği verdi

Muş\'ta iş adamı 300 üniversite öğrencisine iftar yemeği verdi

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan iş adamı Aziz Halifeoğlu, Malazgirt Meslek Yüksekokulu öğrencilerine iftar yemeği verdi. İftar programına Malazgirt Kaymakamı, Müftü, Emniyet Müdürü ve öğretim görevlileri de katıldı. İş adamı Halifeoğlu, öğrencilerle birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

21.03.2024 09:55  Güncelleme: 10:28
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MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan iş adamı Aziz Halifeoğlu, 300 üniversite öğrencisine iftar yemeği verdi.

Malazgirt Meslek Yüksekokulunda okuyan yüzlerce öğrenciye verilen iftar yemeği, bugün de hayırsever iş adamı Aziz Halifeoğlu tarafından karşılandı. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve eşi Nebahat Bayram, Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Adem Aktaş, İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, öğretim görevlileri ve yaklaşık 300 öğrenci, iş adamının verdiği yemekte bir araya geldi.

İftar programı sonrasında açıklamalarda bulunan iş adamı Halifeoğlu, "Ülkemizin her ilinden gelen öğrenci arkadaşlarla birlikte bu mübarek Ramazan ayında birlikte iftar yapmanın mutluğuna yaşadık. Tabi benim için ekstra önemliydi, çünkü oğlumda burada öğrenci. Burada okuyan tüm öğrenciler de benim evladım gibi. Evlatlarımız ile birlikte çok güzel bir sofrada iftar yaptık. Davetimizi kırmayıp gelen tüm misafirlere teşekkür ediyorum" dedi.

Malazgirt ilçesinin başarılı iş kadınlarından ve aynı zamanda tatlı ikramında bulunduğu Zuhal Tayden ise yemek sonrası tüm öğrencilere tatlı ikramında bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta iş adamı 300 üniversite öğrencisine iftar yemeği verdi - Son Dakika

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