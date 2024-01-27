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Muş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Muş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Muş Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. Vatandaşlar kent meydanında Kur'an-ı Kerim okuyarak Filistin'e destek verdi.

Muş\'ta İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları protesto edildi
27.01.2024 - 18:34,  Güncelleme: 18:37
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Muş Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından kent meydanında düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren vatandaşlar, kent meydanında Kur'an-ı Kerim okuyarak Filistin'e destek verdi. Kalabalık, İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı üyesi Bülent Balkaya, "Bu saldırılarla birlikte siyonistler Gazze ile birlikte tüm insanlığa, vicdana savaş açmakta; ümmetin izzet ve şerefine kastetmektedirler. Uluslararası Adalet Divanı'na Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yapılan başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz. Başlayan bu sürece olan desteğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Okullar, hastaneler, camiler ve evler tamamen ya da kısmen yıkılmış durumdadır. Gazze'nin alt yapısı tamamen çökmüş, açlık, susuzluk ciddi boyutlara ulaşmıştır. Havaların soğumasıyla birlikte barınacak yer bulamayan ve yakacağı olmayan kardeşlerimiz büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Refah Sınır Kapısı'nda binlerce yardım tırı bekletilmektedir. Adeta açlık ve kıtlıkla bir millet yok edilmek istenmektedir. Buna asla müsaade edilmemeli ve kapılar derhal açılmalıdır. Gazze'de yaşayan 2,5 milyona yakın mazlum insanın hayatlarının idamesi için gerekli su, gıda, ilaç, barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması için insani yardım koridoru acilen açılmalıdır" dedi.

Basın açıklamasının ardından dualar okundu. - MUŞ

Kaynak: İHA
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