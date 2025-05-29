Muş'ta Konfor Artırma Çabaları - Son Dakika
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Muş'ta Konfor Artırma Çabaları

Muş\'ta Konfor Artırma Çabaları
29.05.2025 09:41
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Vali Çakır, Muş'ta vatandaş konforunu artırmak için sürekli çalıştıklarını vurguladı.

Muş Valisi Avni Çakır, vatandaşların konforunu artırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu, omuz omuza durulduğu sürece hem toplum hem de ülke olarak Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur" dedi.

Muş Valisi Avni Çakır, beraberindeki Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Atıl Bayram, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve kurum müdürleriyle birlikte Bulanık'a bağlı Esenlik köyünü ziyaret etti. Burada cemaatle birlikte tarihi Şeyh Abdülmelik Camisi'nde namaz kılan Vali Çakır, daha sonra caminin bahçesinde köy muhtarıyla bir toplantı yaptı. Burada konuşan Vali Çakır, vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için muhtarların görüşlerinin yol gösterici olduğunu söyledi. Muş'un 368 köyü ile 217 mezrasıyla Türkiye'nin en yoğun nüfusa sahip illerden biri olduğunu belirten Vali Çakır, öncelik sırasına göre tüm yerleşim yerlerine en iyi hizmeti götürme çabası içerisinde olduklarını kaydetti. Nüfusun yoğun olduğu köylere öncelik verdiklerini de dile getiren Vali Çakır, "Bu konuda arkadaşlarımız yıllardır çok başarılı çalışmalar yapmış. Bizler de iki yıldır tüm birimlerimizle uyum içerisinde vatandaşlarımızın konforunu artırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Muş yüzde 91 - 92'ye ulaşmış asfalt seviyesi, içme suyu konusunda istisnalar hariç tüm köylerde sorunu çözmüş ve yine yüzde 50'den fazla kanalizasyon sorununu çözmüş bir il. Sizlerin talepleri doğrultusunda geçen yıl asfalt şantiyemizi açtık, yoğun bir şekilde de BSK yapımına başladık. Müteahhidin bağımlılığından kurtulduk, ciddi anlamda maliyetimizi düşürdük ve inşallah Bulanık'ta da bu yıl iki köyümüzde uygulamasını yapacağız. Bulanık yolumuzun da ihalesi yapıldı. Yüklenici firma şantiyesini kurdu. Bundan sonra inşallah yol konforumuzu daha üst sevilere çıkartacağız" dedi.

Muş'taki iş makinelerinin de yenilendiğini belirten Vali Çakır, "İş makinelerimizde de ciddi bir yenilenmeye gittik. Hemen hemen yüzde 68 seviyelerinde iş makinelerimizi yeniledik. Bu yıl yeni siparişlerimiz de olacaktır. Onların da devreye girmesiyle beraber sahada çok daha güçlü bir şekilde sizlerin hizmetinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Vali Çakır, "Birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu, omuz omuza durulduğu sürece hem toplum hem de ülke olarak Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Şunu özellikle ifade etmek isterim, birlik, beraberlik ve gönül birliği ile aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bundan sonraki süreçte de inşallah sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ise tarihi kadim bir köyde Vali Çakır ve heyetini ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, "İlgili tüm kurumlarımızla köylerimizdeki hizmetleri titizlikle takip ediyoruz. 2025 KÖYDES kapsamında tüm köy muhtarlarımızla toplantılar yaptık, onların taleplerini aldık. Özellikle köylerimize temiz içme suyu gelmesi noktasında 19 köyümüze hat yenileme, su deposu yapımı ve depo bakım onarımı şeklinde planlamalarımızı yaptık. Bu yıl 5 kilometre 2. kat, 20 kilometre 1. kat olmak üzere özel idarenin toplamda 25 kilometre asfalt çalışması olacak ilçemizde. Ben bu çalışmalardan dolayı valimize, ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Muhtarlarla yapılan toplantıdan sonra Vali Çakır, beraberindeki heyetle taziye evinde verilen yemeğe katıldı. Köydeki Şeyh İbrahim Hazretleri Türbesi'ni ve çilehanesini de ziyaret eden Vali Çakır, önümüzdeki günlerde türbede yapılacak restorasyon çalışmasıyla ilgili bilgi aldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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