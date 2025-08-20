Muş'ta Malazgirt Zaferi Etkinlikleri - Son Dakika
Muş'ta Malazgirt Zaferi Etkinlikleri

20.08.2025 23:31
Muş Köy-Gel Derneği, Hasköy'de Malazgirt Zaferi'ni meşale ile kutladı ve büyük Türk bayrağı açtı.

Muş Köy-Gel Derneği üyeleri, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kapsamında Hasköy'de meşale yakıp, 6 metrelik Türk bayrağı açtı.

Muş Köy-Gel Derneği, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hasköy ilçe meydanında bir araya gelerek meşale yaktı ve 6 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Etkinliklerin 26 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirten Dernek Başkanı Murat Çaldır, Malazgirt ruhunun evrensel bir değer taşıdığını vurguladı.

Çaldır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Malazgirt etkinliklerinin sadece 24-26 Ağustos tarihleriyle sınırlandırılmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu amaçla Hasköy ilçe merkezinde vatandaşlarla birlikte meşale yakarak bayrak açtık. Malazgirt etkinliğinin Türkiye'nin her tarafına yayılmasını arzu ediyoruz. Çünkü Malazgirt bir yurt savunması değil, yurt edinme hadisesidir" dedi.

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin tarihi önemine dikkat çeken Çaldır, 20 Ağustos'ta Hasköy'de başlatılan etkinliklerin farklı ilçe ve köylerde de süreceğini belirtti. Çaldır, "Malazgirt, 1071'de dünya tarihine yön veren, düzen ve adalet getiren bir savaş meydanıdır. Biz bunu sadece üç güne sığdırmayıp tüm Ağustos ayına yaymaya çalışıyoruz. Malazgirt, ümmetin birliğiyle dünyaya meydan okuması ve yurt edinme için verilen bir cihat olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Çaldır, Hasköy'de açılan bayrağın 6 metre ebadında olduğunu belirterek, "Asıl önemli olan yüreklerdeki büyük bayraktır. Daha büyük bayrakları, daha geniş katılımlı faaliyetlerde açacağız inşallah" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
