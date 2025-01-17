Muş\'ta Öğrenciler Yarıyıl Tatiline Girdi

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Muş'ta 104 bin 641 öğrenci ve 6 bin 663 öğretmen yarıyıl tatiline girdi

MUŞ - Muş'ta, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan 104 bin 641 öğrenci ve 6 bin 663 öğretmen yarıyıl tatiline çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Vali Adil Yazar İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Muş Valisi Avni Çakır, öğrencilerle beraber karne heyecanı yaşadı. Öğrencilerle bir araya gelerek karne heyecanına ortak olan Vali Çakır, çocuklarla uzun uzun sohbet ederek onların tatil planlarını dinledi.

Vali Çakır, sınıfta öğrencilerle gerçekleştirdiği sıcak sohbette, "Kim hangi takımı tutuyor?" diye sorarak küçük bir anket yaptı. Ankette Galatasaray'ı tutan öğrencilerin ağırlıkta olduğu görülürken, sınıfta neşeli anlara sahne olan bu etkinlik ise öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı.

Törende gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çakır, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılını bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Çakır, "İlimiz genelinde 697 okulda, yaklaşık 105 bin öğrencimiz ve 6 bin 663 öğretmenimiz görev yapıyor. Yaklaşık dört aydan beri devam eden eğitimin birinci aşamasını çocuklarımız bitirdiler. İlimiz genelinde de gayet güzel, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Biz de zaman zaman onların günlük eğitim faaliyetlerine eşlik ettik. Gayet güzel geçen eğitim sezonunun ilk dönemini bitirdik. Çocuklarımızı 2 haftalık bir tatil dönemi için buradan yolcu ediyoruz. Onlara hem karnelerini verdik hem de bu tatil sürecinde yapmaları gerekenler konusunda çeşitli nasihatler verdik. Ben tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, tüm milli eğitim camiasına bu sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Emeklerinden dolayı tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Vali Adil Yazar İlkokulu'nda eğitim öğretim gören 3. sınıf öğrencisi Aylin Has ise karnesini aldığı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Bugün karnemi aldım. Karnem hepsi çok iyi olduğu için mutluyum. Tatilin güzel geçmesini istiyorum. Tatilde oyun oynarım, kitap okur ödevlerimi yaparım. Dışarıda arkadaşlarla oyunlar oynayıp tatilimi güzelce geçireceğim" şeklinde konuştu.

Vali Adil Yazar İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Muhammed Yusuf Bulucu da, "Karnemi aldığım için çok mutluyum. Bütün notlarım çok iyi. Tatilde kitap okurum, ders çalışacağım, oyun oynayacağım, bir de evde dinleneceğim" ifadelerini kullandı.

Programda Vali Çakır'a Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da eşlik etti.