MÜSİAD Antalya\'dan Kanserli Çocuklara Destek

MÜSİAD Antalya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, kanser tedavisi gören çocukların ilaç ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılayarak hem sağlıklarına destek oldu hem de müzikli kutlamayla yüzlerini güldürdü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında MÜSİAD Antalya, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastası çocuklara yönelik bir projeye imza attı. Proje kapsamında, çocukların ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçları karşılandı.

Etkinliğin devamında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklarla birlikte 23 Nisan kutlaması yapıldı. Müzik eşliğinde keyifli anlar yaşanan kutlamaya, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül ve Kadın Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, "Bu anlamlı günde çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi. - ANTALYA