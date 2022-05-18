MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal : " Gençler geleceğimizin teminatı" - Son Dakika
Üye Girişi

MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal : " Gençler geleceğimizin teminatı"

18.05.2022 19:16
MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal : " Gençler geleceğimizin teminatı"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Gençlerimizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın en büyük teminatı olduğunu biliyoruz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Gençlerimizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın en büyük teminatı olduğunu biliyoruz" dedi.

Başkan Ünal mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için Atatürk'ün en büyük umudunun gençler olduğunu birçok demecinde vurguladığını belirterek, "Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, Türk milletinin adını tarihe şanlı harflerle yazdırmış, azim ve kararlılığı karşısında hiçbir engelin duramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 103 yıl önce Samsun'da istiklal meşalesini yakarak tüm ülkeyi aydınlattığı günü Türk gençlerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, gençlere duyduğu güveni göstererek, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini onlara emanet etti. Gençlerimizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın en büyük teminatı olduğunu biliyoruz. Onlardan aldığımız güçle geleceğe umutla bakıyoruz. Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i gençliğe emanet ederek bu ülkenin gelecek kuşaklarına duyduğu güveni açıkça ortaya koymuştur ve gençlere hitaben söylediği: 'Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' sözüyle gençlere olan güvenini pekiştirmiştir. Gençler dün olduğu gibi bugün ve en önemlisi yarın da cumhuriyetimizin emanetçisi olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıç tarihi olan 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ulusal bağımsızlığımız yolunda canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - KARABÜK

YORUMLAR
500
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması Başkan Kaplan '19 Mayıs tarihin önemli noktalarından biridir' Başkan Kaplan '19 Mayıs tarihin önemli noktalarından biridir'
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Cengiz Ünal, Karabük, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal : ' Gençler geleceğimizin teminatı' - Son Dakika


Son Dakika
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 19:22:31. #1.12#
SON DAKİKA: MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal : " Gençler geleceğimizin teminatı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement