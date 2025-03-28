MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Özdurdu\'dan Ramazan Bayramı mesajı

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bu özel günlerin, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da en güçlü şekilde yaşandığı anlar olduğuna dikkat çeken MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu,"Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'i geride bırakırken kardeşliğin, paylaşmanın, sabrın ve manevi derinliğin zirveye ulaştığı Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan Bayramı, sadece bir bayram değil, gönüllerin arındığı, kalplerin yumuşadığı, insan olmanın, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın en derin şekilde idrak edildiği müstesna bir zaman dilimidir" dedi.

Toplumsal sorumluluğu ön planda tutma bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Özdurdu, manevi değerleri yaşatmaya, paylaşmanın ve yardımlaşmanın izinden gitmeye devam ettiklerini söyledi. Özdurdu, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bu özel günler, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da en güçlü şekilde yaşandığı anlardır. Bizler MÜSİAD ailesi olarak, üretirken, kazanç sağlarken, paylaşmayı, vefayı ve toplumsal sorumluluğu da her daim ön planda tutma bilinciyle hareket ediyor, Ramazan Bayramı'nın taşıdığı bu yüksek manevi değerleri yaşatmaya, paylaşmanın ve yardımlaşmanın izinden gitmeye devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir toplum, sadece ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki ve manevi temeller üzerinde yükselmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli Gaziantepliler olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Bu mübarek günlerin, ülkemize, şehrimize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP