MÜSİAD Malatya\'dan 15 Temmuz mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millİ Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin mesajında, "Hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halkın meydanlara inerek bertaraf edildi. O gece canını vatanı için feda eden şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Güçlü bir Türkiye, sadece kendi vatandaşlarına değil, gönül coğrafyamıza da umut olmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken, milli iradeye sahip çıkan, demokrasiye inanan, huzuru ve barışı önceleyen bir Türkiye'yi inşa etme sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bir kez daha anıyor, başta şehitlerimiz olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mesajda ayrıca, MÜSİAD'ın sadece iş dünyasında değil, toplumun her alanında da huzur, istikrar ve güvenliğin savunucusu olduğu belirtilirken, "Terörsüz Türkiye" vizyonuna olan inanç vurgulandı. - MALATYA