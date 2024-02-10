Yerel

MÜSİAD Malatya Şubesi, Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Malatya Kızılay Şubesi ile MÜSİAD Malatya Şubesinin ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyası ile Organize Sanayi Bölgelerinde çalışanlar ve iş adamları bağışta bulundu. Kendisi de kan vererek kampanyaya destek olan Şube Başkanı Yunus Akçin, "Malatya'da da son dönemlerde kan bağışının kritik seviyelere indiği uyarıları vardı. Bundan dolayı biz kan bağışı kampanyasına organize sanayi bölgemizdeki üyelerimizin fabrikasında iş insanlarımız ve çalışanlarımızla beraber destek veriyoruz. Malatyalılara bu konuda destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

6 Şubat depreminin yıl dönümü nedeniyle de kan bağışı kampanyasına destek sağladıklarını kaydeden Akçin, "Depremden dolayı vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha böyle acı günleri göstermesin. Hep birlikte bu şehrimizi ayağa kaldırmak için gayret göstereceğiz. Bu şehrimizi yeniden imar edeceğiz. Ben Kızılay şubesine burada üyemizin iş yerini açan üyemize ve kan bağışçılarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA