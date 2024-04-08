MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç\'tan Bayram Kutlama Mesajı

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak, MÜSİAD ailesi olarak tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, mesajında, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuştuk. Ramazan ayı boyunca oruç ile derin bir manevi iklimi; huzur iklimini, kardeşlik iklimini teneffüs etmemizin ardından bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları onaran ilahi bir armağandır. Bayramlar, Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsattır. Dolayısıyla bu mübarek bayram inşallah asırlardan bu yana var olan bu sevgi kültürünü, bu hoşgörü kültürünü yeniden tazeleme, daha da güçlendirme vesilesidir. Zira çocuklarımız, sevgiyi, saygıyı, hürmeti, cömertliği, izzeti ve fedakarlığı, başkalarının yüzünü güldürmeyi, bayramlarda öğreniyor, bayramlarda yaşıyor. İşte, bize düşen sorumluluk da çocuklarımıza, örnek bir bayram yaşatmaktır. Bunu başarabilirsek, insani hasletlerimizi, kadim değerlerimizi nesilden nesile aktarabilirsek, hiç kuşkusuz yarınlarımız çok daha güzel, çok daha aydınlık olacaktır. Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı en içten dileklerim ile kutluyor, umutların canlandığı bir bayram geçirmenin temennisi ile iyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA