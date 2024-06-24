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MUSKİ bayramda 4 milyon nüfusa su sağladı

MUSKİ Genel Müdürlüğü 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 4 milyona çıkan Muğla'ya sorunsuz su sağlarken, günlük 612 personel ile yaklaşık 720 içme suyu arızasına müdahale etti.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 9 günlük Bayram tatilinde yoğun mesai harcadı. Ekipler, yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil kentlerinden biri Muğla'da, misafirlerin sorunsuz şekilde konaklamaları için su hattı, sayaç, pompa, elektrik ve atıksu hattı gibi farklı arızalara anında müdahale etti.

Yaklaşık 3 milyon ziyaretçiye sorunsuz bir tatil sunuldu

9 günlük Bayram tatilinde Muğla'da yaklaşık 3 Milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırlandı. 1 Milyon 100 bin yerleşik nüfus ile birlikte kentte nüfus 4 Milyonu buldu. Bu nedenle su kullanımında ve atıksu üretiminde yoğun bir artış yaşandı. Ekipler yoğun şekilde artan su kullanımı nedeniyle oluşan arızalara anında müdahale etti. 13 ilçede günlük 612 MUSKİ personeli hizmet verirken bu süreçte 720 içme suyu hat arızasına müdahale edildi ve su kesintilerinin önüne geçilmeye çalışıldı. Ayrıca nüfusa bağlı olarak yüksek miktarda atıksu ortaya çıkarken bu da bazı olumsuzluklara neden oldu. Ekipler atıksuyun çevreye zarar vermemesi için 268 arızaya anında müdahale etti ve doğayı korumayı sürdürdü. Ekipler bu arızaların yanı sıra 157 su kesintisi, 500 sayaç, 60 elektrik, 9 pompa arızasına müdahale etti.

Şengül'den MUSKİ personeline teşekkür

Konu hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, tüm MUSKİ personeline teşekkür ederken, ekiplerin Bayram tatilinde vatandaşlara hizmet için sahada olduğunu vurguladı. Şengül, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken, vatandaşların sorunsuz bir bayram tatili geçirmeleri için sadece içme suyu değil, atıksuyun arıtımı konusu da doğanın korunması açısından çok önemli bir süreç yaşadıklarını belirtti.