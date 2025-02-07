MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Genç Personelle Buluştu - Son Dakika
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MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Genç Personelle Buluştu

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Genç Personelle Buluştu

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, 30 yaş altı çalışanlarla gerçekleştirilen toplantıda, gençlerin fikirlerini dinleyerek, kamu hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefini vurguladı. Toplulukta yaklaşık 300 genç çalışan yer aldı.

07.02.2025 16:09  Güncelleme: 16:11
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MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, kurumda görev yapan 30 yaş altı personel ile bir araya geldi.

Çalışanların görüşlerine çok önem verdiklerini söyleyen Şengül, "Gençlerin ardından 30 yaş üzeri arkadaşlarımızla da bir araya geleceğiz. Kuşakların fikirlerini harmanlayıp daha huzurlu bir çalışma ortama ve vatandaşlara daha iyi hizmet verecek uygulamaları hayata geçireceğiz" dedi.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, kurumda görev yapan genç personel ile bir araya geldi. Cengiz Bektaş Kent Belleği ve Kültür Merkezi seminer salonunda gerçekleştirilen toplatında Şengül il genelinde görev yapan 30 yaş altı çalışanların fikir ve görüşlerini dinledi.

Çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesi, vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet verilmesi ayrıca yeni fikirlerle alınarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleşen toplantıya yaklaşık 300 genç çalışan katıldı. Toplantıda hiçbir sorumlu, şef, müdür veya daire başkanı gibi yönetici bulunmazken çalışanlar birebir Genel Müdür Yılmaz Şengül ile görüş alış verişinde bulundu.

Bu toplantının ardından kısa süre içinde 30 yaş üzeri çalışanlarla da bir toplantı düzenleneceği ve kuşaklararası fikirlerin harmanlanıp yeni projelerin uygulamaya geçmesi amaçlanıyor.

MUSKİ Çalışanı Aleyna İkiz; "Bu toplantı halkın isteklerini tespit edip çözüm üretmek için çok önemliydi"

Çağrı merkezi çalışanı Buse Aleyna İkiz kurumun gelişimi adına böyle toplantıların çok önemli olduğuna vurgu yaparak "Ben işe yeni başladım ve çağrı merkezi personeliyim. Genel Müdürümüz çağrı merkezi olarak halkla doğrudan iletişim kuran bir birim olduğumuz için bizleri dinleyerek halkın arzularını belki de eksiklerini bizzat öğrenip bu konuda kurumumuzu geliştirmek adına çözüm bulabilecek böyle bir toplantı organize etmiş. Böyle bir toplantı olması nedeniyle çok mutluyum" dedi

Gülsinem Şahin ise "Abone işlerine bağlı yazı işleri personeliyim. Toplantı çok güzel geçti. Genç çalışma arkadaşlarımıza öncelik verdikleri için Genel müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bunun devamının gelmesini diliyoruz. Bence başarılı bir toplantı oldu herkes fikrini açıkça beyan edebildi. Herhangi bir yöneticinin olmaması ve bir gerginliğimizin olamaması verimli bir hale getirdi.

Başkanımız Ahmet Aras'ın vizyonuyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik

Toplantı hakkında konuşan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Türkiye'de ilk defa bir su idaresi Genel Müdürünün 30 yaş altı personel ile bir araya geldiğine vurgu yaparak, "Bu toplantı Başkanımız Ahmet Aras'ın bir vizyonuydu. Bu Türkiye'de bir ilk. Su ve kanalizasyon idaresi genel müdürü 30 yaş altı personeli ile ilk defa bir araya geldi. Onların fikirlerini aldık çok güzel ve verimli bir toplantı oldu. Arkadaşlarda bizim beklentilerimizin çok üzerinde güzel sorular sordular. Katkıda bulundular. Bir sonraki toplantımızda daha başka gruplarla bir araya geleceğiz, çok daha iyi olacak ve kurumumuzu daha iyi seviyelere taşıyacağız." dedi.

Şengül, "Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız"

Yaklaşık 300 personelin toplantıya katıldığını söyleyen MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, "Bugün çok güzel bir katılım vardı. Arkadaşlarımız kendilerini gayet güzel ifade ettiler. Bazı konularda bizimde tespitlerimiz vardı ve bunlar önlem aldığımız konulardı. Bir kısım da sorun olduğunu bildiğimiz sebebini bilemediğimiz konulardı. Onları da ifade etti arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Belediyemizin diğer birimler ile koordine gerektiren işleri söylediler ve onların da gereğini yerine getireceğiz. Biz üstümüze düşeni fazlasıyla yerine getireceğiz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Yerel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Genç Personelle Buluştu - Son Dakika

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