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Muşlu Kadınlar Gazze'ye Ziynet Eşyası ve Para Bağışladı - Son Dakika
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Muşlu Kadınlar Gazze'ye Ziynet Eşyası ve Para Bağışladı

Muşlu kadınlar, HÜDA PAR Kadın Kolları İl Başkanlığı'nın 'Gazze'ye ziynet eşyalarıyla destek verme' çağrısına duyarsız kalmayarak ziynet eşyaları ve para bağışında bulundu. Çocuklar ise okul harçlıklarını bağışladı.

Muşlu Kadınlar Gazze\'ye Ziynet Eşyası ve Para Bağışladı
16.12.2023 - 19:06,
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Muşlu kadınlar, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze halkına ulaştırılması için ziynet eşyası ve para bağışında bulundu.

Muşlu kadınlar HÜDA PAR Kadın Kolları İl Başkanlığı'nın 'Gazze'ye ziynet eşyalarıyla destek verme' çağrısına duyarsız kalmayarak küpe, yüzük, gibi ziynet eşyalarını bağışladı. Yapılan çağrıya kadınların duyarsız kalmadığını söyleyen Umut Kervanı İl Başkanı Mustafa Şakar, çocukların ise biriktirdikleri okul harçlıklarını bağışladığını belirterek, "Onlar açken, susuz iken ve öldürülüyorken, bizim ziynet eşyaları takmamız medeniyet değerlerimize ve kardeşliğimize yakışmaz. Bugün gerçekten bir seferberlik zamanıdır. Bu açıdan annelerimiz ziynet eşyalarını çocukları ise kendi biriktirdikleri okul harçlıklarını getirip bağışladı" dedi.

Parmağındaki yüzüğünü yardım için bağışlayan Sadiye Elitaş, "Onlar için yüreğimiz yanıyor. Ancak elimizden çok bir şey gelmiyor. Yalnız biz kadınlar olarak yapılan çağrıya kayıtsız kalmadık. Ziynet eşyalarımızı bağışlayarak inşallah yaralarına bir nebzede olsa merhem oluruz" diye konuştu.

Ayşe Polat da, kadınların duyarsız kalmamaları ve bu kampanyaya katılmalarını istediklerini belirtti. - MUŞ

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Son Dakika

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