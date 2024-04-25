Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt\'u ziyaret etti

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Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, yeniden seçilen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kırım Tatar Türk Halkının Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından 3'üncü kez Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Recep Şen'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir heyet katıldı. Ziyarette Başkan Kurt, konukları ile yerel seçimler, Kırım Tatarlarının yaşadıkları sorunlar ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar birçok konuda sohbet etti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt'u tebrik eden Kırımoğlu, yeni dönemin de hayırlı olmasını diledi. Kırımoğlu, Başkan Kurt'a başarılarının devamını diledi Kırım Tatarlarına verdiği destek için teşekkürlerini iletti.

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, ziyareti ve iyi dilekleri için Kırımoğlu'na teşekkür etti. - ESKİŞEHİR