Mustafa Destici İftar Programında Birlik Vurgusu Yaptı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımlarıyla gerçekleşen iftar programına katılan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Şehrimize ve ilçemize verdiği değer ve desteklerden dolayı genel başkanımıza teşekkür ediyor, bu güzel ortamda bizlere buluşturan teşkilatımıza ve katılan tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Büyük Birlik Partisi tarafından düzenlenen ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımlarıyla gerçekleşen iftar programına katıldı. Başkan Şenol Dinç, "Genel Başkanımız Mustafa Destici'yi şehrimizde ağırladık. Ziyarette başkanımıza çalışmalarımızı paylaştık. Tüm hemşehrilerimize selamlarını iletti. Şehrimize ve ilçemize verdiği değer ve desteklerden dolayı genel başkanımıza teşekkür ediyor, bu güzel ortamda bizlere buluşturan teşkilatımıza ve katılan tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah" diye konuştu. - SAKARYA