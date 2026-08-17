Mustafa Tetik Veda Ziyareti Gerçekleştirdi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı görevinden Tunceli İl Jandarma Komutanlığına atanan ve Tuğgeneralliğe terfi eden Mustafa Tetik, Düzce Valisi Mehmet Makas'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tuğgeneralliğe yükselen Mustafa Tetik, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Veda ziyareti kapsamında Vali Mehmet Makas, Mustafa Tetik'e Düzce'de görev yaptığı süre boyunca gerçekleştirdiği başarılı ve özverili çalışmalar dolayısıyla Başarı Belgesi verdi.

Vali Makas, Tetik'in Düzce'ye ve vatandaşlara sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Mehmet Makas, "Tunceli İl Jandarma Komutanı olarak atanan, aynı zamanda Tuğgeneralliğe terfi eden Mustafa Tetik Paşamı vedası münasebetiyle misafir ettik. Düzce'mize ve insanımıza hizmetlerinden dolayı müteşekkiriz. Biz razıydık, Rabbim de razı olsun. Yol ve baht açıklığı temennisiyle Yüce Milletimize hizmette üstün başarılar diliyoruz" dedi.

Tuğgeneral Mustafa Tetik, Düzce'deki görev süresinin ardından Tunceli İl Jandarma Komutanı olarak görev yapacak.