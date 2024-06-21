Mustafakemalpaşa'da TMO Alım Merkezi Projesi Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa'da TMO Alım Merkezi Projesi Hazırlıkları Tamamlandı

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası yerleşkesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılacak hububat alımı öncesi son kontroller gerçekleştirildi. TMO heyeti, Borsa'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mustafakemalpaşa'nın tarımsal üretim hacmi, TMO Alım Merkezi projesi ile karşılanacak.

21.06.2024 11:50
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Mustafakemalpaşa'nın büyüyen tarımsal üretim hacminin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alım Merkezi projesi ile karşılanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı.

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası yerleşkesinde TMO tarafından bu yıl ilk kez yapılacak hububat alımı öncesi son kontroller gerçekleştirildi. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Balıkesir TMO Baş Müdürü Salih Aksu, Baş Müdür Yardımcıları Muharrem Şevki Aygün, Hakan Solak ve Alım Muhafaza Şefi Ayşe Aysel Güç, Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

TMO heyetine, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Akkoyunlu, AK Parti Başkanı Mutlu Turgut ve Tarım Müdürü Kamil Uslu eşlik etti. Borsa'nın laboratuvar, kantar ve ürün alım alanında incelemelerde bulunan heyete, arpa, buğday alanları ve hasadıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu, Mustafakemalpaşa'nın toplam 162 bin hektarlık yüzölçümünün yüzde 36'sının ekilebilir tarım alanı olduğunu, bununda 36 bin 430 hektarının (yüzde 62) kuru, 22 bin hektarın ise (yüzde 38) sulanabilir tarım arazisi olduğunu söyledi. Akkoyunlu; "TMO'nun bu yıl Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası yerleşkesinde ürün kabul etmeye başlayacağı üreticilerimize heyecanla bildiriyoruz" dedi.

AK Parti Başkanı Mutlu Turgut ise konuşmasında; "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve tarımın kalbi olan ilçemiz için çok önemli bir adım olarak gördüğümüz TMO'ya yer belirleme çalışmaları tamamlandı. Bu destek ve işbirliği sayesinde, çiftçilerimiz için daha iyi şartlar sağlayabileceğiz, onlara verdiğimiz desteği ve emekleri birlikte yaptığımız çalışmalarla taçlandıracağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Mustafakemalpaşa, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mustafakemalpaşa'da TMO Alım Merkezi Projesi Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafakemalpaşa'da TMO Alım Merkezi Projesi Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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