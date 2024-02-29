Mustafakemalpaşa\'nın nüfusu 2023\'te arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları açıklandı.
Mustafakemalpaşa'nın nüfusu, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre bin 660 kişilik artış gösterdi. 2022 yılında 102 bin 284 nüfusa sahip Mustafakemalpaşa'nın 'Cumhuriyetin 100. Yılı' olan 2023'teki nüfusu 103 bin 944'e ulaştı. 2021 yılında nüfusu 5 yıl aradan sonra yüzde 0,4 düşüş yaşayan, 2022 yılında ise yüzde 0,86'lık artış olan Mustafakemalpaşa'nın 2023'teki nüfusu yüzde 1,6 arttı.
Kadın nüfus lider
Resmi verilerin bir diğer sonucuna göre, Mustafakemalpaşa'daki kadın nüfus oranı, erkek nüfusa karşı liderliğini 2023'de de sürdürdü.
2022'deki 50 bin 888 erkek nüfus rakamı yeni sayıma göre 51 bin 808 olarak kayıtlara geçerken, kadın nüfus ise 51 bin 396'dan 52 bin 136'ya yükseldi. Mustafakemalpaşa'da en yüksek erkek nüfus 3 bin 876 kişiyle 40-44 yaş aralığında, en yüksek kadın nüfus ise 3 bin 837 kişiyle 55-59 yaş aralığında gözlendi.
Bir basamak yükseldi, nüfus, 3 ilden büyük
ADNKS-2023'e göre Mustafakemalpaşa, Bursa'nın nüfuz bazında en büyük 7'nci ilçesi konumuna yükseldi. Geçtiğimiz yıl yerini Gürsu'ya bırakarak 8. sıraya gerileyen Mustafakemalpaşa, 2023 yılında bu ilçeyi 177 kişiyle geride bıraktı ve bir basamak yükselerek tekrar Bursa'nın 7'nci büyük ilçesi konumunu elde etti.
TÜİK'in 2023 nüfus verilerine göre Mustafakemalpaşa 103 bin 944 nüfusuyla, Bayburt (86 bin 47), Tunceli (89 bin 317) ve Ardahan'ı (92 bin 819) ise geride bıraktı.
Hamidiye, düşüşe rağmen zirvede
TÜİK nüfus raporuna göre, 131 mahallesi bulunan Mustafakemalpaşa'nın en büyük nüfusa sahip mahallesi Hamidiye, en küçüğü ise Garipçeteke oldu.
2022'de 8 bin 33 olan Hamidiye Mahallesi'nin nüfusu 2023 yılında 7 bin 877 kişiye düşmesine rağmen listede ilk sırada yer aldı. Bu mahalleyi 6 bin 489 kişiyle Yalıntaş, 6 bin 163 kişiyle Barış ve 5 bin 377 kişiyle Tatkavaklı takip etti.
Mustafakemalpaşa'nın en küçük nüfuslu mahallesi ise bu kez değişti. 2022'de en az nüfusa sahip mahalle olan Tırnova, 2023'te yerini Garipçeteke'ye bıraktı. 35 nüfuslu Garipçeteke'yi sırasıyla 37 kişiyle Işıklar ve 40 nüfuslu Tırnova izledi. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Mustafakemalpaşa'nın nüfusu 2023'te arttı - Son Dakika
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