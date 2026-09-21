Müstecip Onbaşı’nın kahramanlığı beyaz perdeye taşınıyor - Son Dakika
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Müstecip Onbaşı’nın kahramanlığı beyaz perdeye taşınıyor

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Müstecip Onbaşı’nın kahramanlığı beyaz perdeye taşınıyor
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Bursa’da 1891 yılında dünyaya gelen ve Çanakkale Savaşları sırasında Fransız Turkuaz denizaltısını tek başına teslim alan Müstecip Onbaşı’nın hayatı, "Tek Kişilik Ordu Müstecip Onbaşı" adıyla sinema filmi oluyor.

Bursa'da 1891 yılında dünyaya gelen ve Çanakkale Savaşları sırasında Fransız Turkuaz denizaltısını tek başına teslim alan Müstecip Onbaşı'nın hayatı, "Tek Kişilik Ordu Müstecip Onbaşı" adıyla sinema filmi oluyor. 2022 yılında senaryosu yazılan filmin 2027 yılının mart ayında vizyona girmesi hedefleniyor.

1891 yılında Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Orhaniye köyünde doğan Müstecip Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları sırasında gösterdiği kahramanlık, beyaz perdeye taşınıyor. 22. Dönem Bursa Milletvekili ve Türk Parlamenterler Birliği Şube Başkanı Faruk Anbarcıoğlu tarafından 2022 yılında senaryosu kaleme alınan "Tek Kişilik Ordu Müstecip Onbaşı" isimli eser, Yönetmen Oğuzhan Üral tarafından 90 dakikalık sinema filmine dönüştürülüyor.

Müstecip Onbaşı'nın, 30 Ekim 1915 sabahı Akbaş Şehitliği önlerinde Fransız Turkuaz denizaltısını 7,5'luk top atışıyla tek başına teslim aldığı belirtiliyor. Denizaltıda bulunan 28 subay ve askerin teslim olduğu olayda, gemi personelinin ellerindeki gizli belgeleri imha etmeye fırsat bulamadığı ifade ediliyor.

Söz konusu belgelerde Turkuaz denizaltısının İngiliz E-20 denizaltısıyla buluşarak Çanakkale ve İstanbul'u bombalamaya yönelik planlarının yer aldığı aktarılırken, E-20 denizaltısının da vurulmasıyla iki denizaltının etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.

Gösterdiği kahramanlığın ardından Müstecip Onbaşı'ya Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından onbaşılık rütbesi verildiği ve kolundaki altın saatin hediye edildiği aktarılıyor. Ele geçirilen Turkuaz denizaltısına ise "Müstecip Onbaşı" adı verilerek Osmanlı Donanması'na katıldığı belirtiliyor.

9 yıl askerlik yaptı

Farklı cephelerde toplam 9 yıl askerlik yaptıktan sonra köyüne dönen Müstecip Onbaşı, 1959 yılında doğduğu köyde hayatını kaybetti. Müstecip Onbaşı'nın 15 Kasım 1915 tarihinde Anafartalar Grup Komutanı Miralay Mustafa Kemal imzalı, 3. Kolordu 1. Şube ve 4045 sayılı takdirname ile de ödüllendirildiği ifade ediliyor.

Filmin senaryosunu kaleme alan Faruk Anbarcıoğlu, Müstecip Onbaşı gibi kahramanların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Anbarcıoğlu, Çanakkale, Sarıkamış ve Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere Türk tarihinin birçok döneminde vatan ve bayrak uğruna mücadele eden kahramanların unutulmaması gerektiğini belirtti.

"Tek Kişilik Ordu Müstecip Onbaşı" filminin 90 dakika olarak hazırlanacağı ve 2027 yılının mart ayında sinemalarda gösterime girmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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