Musul Havalimanı 11 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açıldı

Irak'ta 2014 yılında DEAŞ'ın Musul kentini işgali sırasında hasar gören ve kullanım dışı kalan Musul Uluslararası Havalimanı, 11 yılın ardından yenilenerek tekrar açıldı.

Irak'ta 2014 yılında DEAŞ'ın Musul'u işgalinin izleri silinmeye devam ediyor. DEAŞ işgali sırasında büyük hasar gören ve o günden bu yana kullanım dışı kalan Musul Uluslararası Havalimanı, 2022 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından bugün Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani tarafından yeniden açıldı. Açılış, Irak hükümetinin yayımladığı resmi bir bildiriyle duyuruldu.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Sudani, havalimanının bölümlerini, tesislerini, geliş-gidiş salonlarını ve kontrol kulesini gezerek yerinde incelemelerde bulundu. Çalışanların ve projeyi yürüten şirketin çabalarını takdir etti. Sudani, Musul Havalimanı'nın 2 ay içinde tamamen faaliyete geçeceğini, bu sürede havalimanı işletmesini üstlenecek uzman bir firmanın seçileceğini belirtti. Havalimanının, Musul ile Irak'ın diğer şehirleri ve bölge ülkeleri arasında bir bağlantı noktası olacağını vurgulayan Sudani, Ninova vilayetinin ekonomik ve kalkınma fırsatlarını hava ulaşımı sayesinde artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ana pistin uzunluğu 350 metre uzatılarak 3 bin metreye çıkarıldı

Açıklamada, ana pistin 350 metre uzatılarak toplam uzunluğunun 3 bin metreye, genişliğinin ise 45 metreye çıkarıldığı bilgisi verildi. Böylece havalimanı, yolcu ve kargo taşımacılığı için büyük uçakları ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Yıllık yolcu kapasitesinin 630 bin kişi, hava kargo kapasitesinin ise 30 bin ton olacağı kaydedildi.

Musul Havalimanı DEAŞ'ın askeri üssü haline gelmişti

Irak'ın kuzeyindeki Ninova vilayetinin başkenti Musul, Haziran 2014'te DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki hızlı genişlemesi sırasında örgüt tarafından ele geçirilmişti. DEAŞ'ın askeri üssü haline gelen havalimanı, işgal sırasında ağır hasar görmüş ve kent, DEAŞ'ın sözde hilafetinin başkenti ilan edilmişti. Terör örgütü, havalimanını 23 Şubat 2017'de Irak ordusunun geri almasına kadar elinde tutmuştu. Havalimanının yeniden inşasına Ağustos 2022'de yaklaşık 200 milyar Irak dinarı (yaklaşık 142,8 milyon ABD doları) bütçeyle başlanmıştı. - MUSUL