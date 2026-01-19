Musul ve Tokat arasında iş birliği protokolü - Son Dakika
Yerel

Musul ve Tokat arasında iş birliği protokolü

Musul ve Tokat arasında iş birliği protokolü
19.01.2026 14:50  Güncelleme: 15:12
Irak'ın Musul vilayeti ile Türkiye'nin Tokat şehri arasında yatırım, tarım, kültür ve şehircilik alanlarını kapsayan kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, iki şehir arasındaki bağları güçlendirerek ortak kalkınmayı hedefliyor.

Irak'ın Musul vilayeti ile Türkiye'nin Tokat şehri arasında yatırım, tarım, kültür ve şehircilik alanlarını kapsayan kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Irak'ın Musul vilayeti ile Türkiye'nin Tokat şehri arasında iş birliği protokolü imzalandı. Musul Valisi Abdülkadir el-Dahil ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından imzalanan iş birliği protokolü, iki şehir arasında tecrübe paylaşımı ve ortak kalkınma hamlesini hedefliyor. Musul Valiliği'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhat Varlı, Türk heyeti, vali danışmanları ve hizmet birimi müdürleri katıldı. Törende konuşan Vali el-Dahil, bu protokolün iki tarihi şehir arasındaki bağları güçlendireceğini ve Musul'un yeniden imar sürecine büyük katkı sunacağını vurguladı.

İki şehir arasında geniş kapsamlı ortaklık

İmzalanan iş birliği protokolü, modern şehircilikten e-devlet uygulamalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İş birliği protokolü uyarınca, Tokat'ın belediyecilik tecrübesiyle Musul'daki trafik sorunu, yol, köprü ve tünel projelerinde teknik destek sağlanacak. İki şehir arasında sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemek adına ortak yatırım fırsatları teşvik edilecek. Tarım sektöründe modern teknolojilerin kullanımı ve bilgi aktarımı konusunda ortak projeler yürütülecek. Tarihi mirasın korunması, müze yönetimi ve turizm faaliyetlerinin artırılması için karşılıklı sergiler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlenecek.

Teknik ve bilgi paylaşımı

Vali Abdülkadir el-Dahil, anlaşmanın temelinde "karşılıklı bilgi transferi" olduğunu vurgulayarak, "Bu iş birliği sayesinde her iki şehrin kültürel ve sanatsal mirasını daha iyi tanıtacak, teknik deneyimlerimizi birleştirerek vatandaşlarımıza daha kaliteli belediye hizmeti sunacağız" dedi.

Bu tarihi adım, Irak ve Türkiye arasındaki yerel yönetimler düzeyindeki iş birliğinin en somut örneklerinden biri olarak kayda geçti. - ERBİL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yatırım, Yatırım, Türkiye, Kültür, Tarım, Tokat, Musul, Yerel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Musul ve Tokat arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

SON DAKİKA: Musul ve Tokat arasında iş birliği protokolü - Son Dakika
