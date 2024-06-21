Mut'un Kayaönü Mahallesi'nde Sulama Suyu Sorunu Çözüldü

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Mut'un Kayaönü Mahallesi'nde sulama suyu sorunu sona erdi

Göksu Nehri'nden 240 kottan alınan su, motopomp yardımıyla 640 kota basılarak, yaşanan susuzluk sorununa çözüm bulundu

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Mut ilçesinin Kayaönü Mahallesi'ne verdiği sulama borusu desteğiyle köylüler suya kavuştu. Kayaönü Mahallesi Sulama Kooperatifi'ne sağlanan bin 200 metre çelik sulama borusu desteği sayesinde Göksu Nehri'nden 240 kottan alınan su, motopomp yardımıyla 640 kota basılarak, yaşanan susuzluk sorununa çözüm bulundu.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı üreticilere verdiği destekleri sürdürüyor. Arazi şartları, su kaynaklarına uzaklık, maliyet, iklim şartları, mevcut sulama kanallarının yıpranması gibi sebeplerle yaşanan su sıkıntısı nedeniyle üretim yapamayan bölgeleri ve üreticileri tespit ederek yıl boyunca sulama borusu desteği sağlayan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kayaönü Mahallesi'nde üreticilerin imdadına yetişti. Yıllardır cazibeyle ulaştıkları su miktarında iklim krizi nedeniyle yaşanan azalmayla zor durumda kalan mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesinin 'Sulama Borusu Desteği Projesi' sayesinde suya kavuştu. Ekipler, Kayaönü Mahallesi Sulama Kooperatifi'ne sağlanan bin 200 metre çelik sulama borusu desteği sayesinde Göksu Nehri'nden 240 kottan alınan suyu, motopomp yardımıyla 640 kota basarak, susuzluk sorununu sona erdirdi. Yıllardır sıkıntısını çektikleri ve hayalini kurdukları suya kavuşan mahalleli, yeniden üretime başlayacak.

"2020'den bu yana 105 bin dekar arazi can suyuna kavuştu"

Büyükşehir Belediyesinin, Mersin genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2020'den bu yana verdiği 355 bin 500 metreye yakın sulama borusu desteğiyle 19 bine yakın üretici randımanlı sulama suyu ile buluşurken, 105 bin dekar arazi can suyuna kavuştu. Kayaönü Mahallesi'ne ise 2022 yılında 900 m HDPE-100 boru desteği sağlandı. Toplamda 5 yılda Kayaönü Mahallesi'ne 2 bin 100 metre sulama borusu desteğinde bulunuldu.

"2019 yılından bu yana 355 kilometre boru desteği sağladık"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, sulama borusu desteği kapsamında 2019 yılından bu yana Mersin genelinde 355 kilometre boru desteği sağladıklarını söyledi. Bunun yaklaşık 93 kilometresinin Mut ilçesine sağlandığını belirten Şahutoğlu, "Bu mahallemizde daha önce kullanılan cazibeyle sulama imkanı neredeyse sonlanmak üzere. Kooperatifimizle yaptığımız işbirliği sonucunda bin 200 metre çelik boru desteği sağladık. Bir dalgıç pompa yardımıyla Göksu Nehri'nden 240 kottan 640 kota su basarak toprakları suyla buluşturduk" dedi.

"Yaylalardan cazibeyle gelen sularımız tamamen kurudu"

Kayaönü Mahalle Muhtarı Tahsin Yüksel de köylerinin Göksu Nehri'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti. Köylülerin geçimlerini tarımla sağladıklarını ifade eden Yüksel, "Genelde tarımla uğraşırız ama sulu tarım yapamıyoruz. Arazilerimiz kıraç, ürün alamıyoruz. Yaylalardan cazibeyle gelen sularımız tamamen kurudu. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi bize Göksu Irmağı'nda bir proje yaptı. Bu destek, su sıkıntısı çeken köylüler için yerinde bir destek" diye konuştu.

"Bu su dışarıya göçü durduracak"

Kayaönü Mahallesi sakinlerinden Mehmet Bayram ise su sıkıntısı nedeniyle köyde üretim yapılmadığını, bunun da göçe sebep olduğunu söyledi. Susuzluğun üretimi, dolayısıyla da geçimlerini etkilediğini vurgulayan Bayram, "Bu su bizim için hayati bir ihtiyaç. Burası 1990 yılında köy oldu, 150 nüfusu vardı. Aradan geçen 34 yılda nüfusu yine aynı. Bunun tek sebebi su olmaması. Bu su dışarıya göçü durduracak" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Hamim Yasin de yıllardır sulama suyu sıkıntısı çektiklerini belirterek, "Sulama imkanı olmadığı için geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımız köyü yavaş yavaş terk ettiler. Köyümüzün suya çok ihtiyacı var. Bu su bizim için hayati bir öneme sahip. Özellikle de dışarıya giden gençlerimizin bir kısmı geri dönmeye başlayacak" dedi.