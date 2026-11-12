Müteahhit firma Eflani'de 3 işçinin maaş iddiasına ön ödemeyle yanıt verdi

Karabük'ün Eflani ilçesinde şantiye eyleminin ardından müteahhit firma tarafından işçilerin maaş alamadığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şantiyede karo fayans imalatını üstlenen taşeron ile kendisine bağlı 3 işçinin 6 Ekim 2026 tarihinde işe başladığı belirtildi.

Taraflar arasındaki anlaşmaya göre yapılan imalatların ödemelerinin, çalışılan ayı takip eden ayın sonunda gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, taşeron ve işçilerin ödeme tarihini beklemeden erken ödeme talebinde bulunduğu ifade edildi.

Firmanın, ödeme vadesi henüz gelmemesine rağmen Kasım 2026 dönemine ait hak edişleri de kapsayan toplam alacağın üçte biri oranında ön ödeme yaptığı kaydedilen açıklamada, kalan tutarın ise anlaşmada belirlenen ödeme takvimine göre ödeneceğinin bildirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu gelişmelerin ardından taşeron ve 3 işçinin şantiyenin çatısına çıkarak eylem gerçekleştirdiği ifade edilerek, kişilerin 3 aylık maaş alacağının bulunmadığı savunuldu.