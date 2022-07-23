MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD'nin Türkiye politikasını eleştirdi - Son Dakika
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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD'nin Türkiye politikasını eleştirdi

23.07.2022 23:14
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD'nin Türkiye politikasını eleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye ile uğraşmak Amerika'ya hiçbir şey kazandırmayacak.

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye ile uğraşmak Amerika'ya hiçbir şey kazandırmayacak. Amerika, Çin tehdidini iyi görmeli, doğru okumalıdır. Gelecek yıllarda Çin, Amerika'nın yerini almadan Türkiye ve Türk dünyası ile bir gelecek planlanmalıdır" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz yazılı bir açıklama yaparak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Amerika'ya çağrıda bulunan Yılmaz, "Türkiye ile uğraşmak Amerika'ya hiçbir şey kazandırmayacak. Gücü tükenen bir Türkiye, Amerika'nın da sonu demektir. Amerika artık Türkiye ile yeni bir politika geliştirmeli gelecek adına yeni bir sayfa açmalıdır. Amerika artık Çin tehdidini iyi görmeli, doğru okumalıdır. Gelecek yıllarda Çin, Amerika'nın yerini almadan Türkiye ve Türk dünyası ile bir gelecek planlanmalıdır. Bu politika doğanın kuralına uygun olan politikadır. Türkiye sadece 350 milyon Türkçe konuşan kardeş ülkelerden ibaret de değildir. Amerika'nın ucuz işçilik adına kendi eli ile büyüttüğü Çin, şimdi bütün dünyanın başına beladır. Amerika'nın Avrupa ile tam entegrasyonu dahi Çin ve Rus tehdidini engelleyemez" dedi.

İsrail için de bölgede güçsüz bir Türkiye'nin tam bir fiyasko olacağını aktaran Yılmaz, "Kadim köklere sahip Türkler, tarihin başından beri her zaman Yahudi varlığına sahip çıkan yegane güç olmuştur. Bu nedenle Amerika, İsrail ve Türkiye üçgeninde mutlaka yeni bir politik strateji kurmak kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Amerika ve İsrail, Akdeniz Gazı konusunda Yunanistan ile değil Türkiye ile bir planlama yapmalıdır. Tarihsel süreç ve gelecek bunu zorunlu hale getirmektedir. Yunanistan'ın bu iki ülkeye ne tarihsel bir derinliği, ne coğrafi bir gücü, ne de nüfus açısından sunacağı bir şey yoktur. Hem Amerika hem İsrail'e çağrım Akdeniz Gazı ile ilgili Türkiye ile sorunsuz bir projeksiyon geliştirmeleri yönündedir. Böyle bir gerçek işbirliği Çin karşısında da hayati bir blok oluşturacaktır. Gerek İsrail'in güvenliği gerek Amerika'nın menfaati bu yöndedir. Bu çerçevede Amerika mutlaka politikalarında revizyona gitmelidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD'nin Türkiye politikasını eleştirdi - Son Dakika

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