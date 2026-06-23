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Nafaka Tartışmalarında Yeni Yaklaşım

Nafaka Tartışmalarında Yeni Yaklaşım
23.06.2026 11:06
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Avukat Gebrecioğlu, yoksulluk nafakasının sosyal bir mekanizma olduğunu vurguladı.

Eskişehir'de avukatlık yapan Sena Nur Gebrecioğlu, son günlerde gündemde olan süresiz nafaka tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, yoksulluk nafakasının güçlü olan eşe verilen bir ceza değil, boşanmayla güçsüz düşecek eşi koruyan bir sosyal mekanizma olduğunu vurguladı.

Eskişehir avukatlarından Sena Nur Gebrecioğlu, kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve yasal düzenleme sinyalleri verilen süresiz nafaka konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gündemdeki çalışmanın yoksulluk nafakasının tamamen kaldırılması değil, süreyle sınırlandırılması olduğunu belirten Gebrecioğlu, süre tayininde eşlerin sosyo-ekonomik durumları, evlilik süresi, sağlık durumları ve yeniden istihdama katılma imkanları gibi kriterlerin göz önünde bulundurulacağını öngördüklerini ifade etti.

"Nafaka ceza değil sosyal mekanizmadır"

Süresiz nafakanın tamamen kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirten Avukat Sena Nur Gebrecioğlu, "Şu an gündemde olan kısım, yoksulluk nafakasının tamamen kaldırılması değil, süreyle sınırlandırılmasıdır. Süre tayininde nelerin göz önünde bulundurulacağına dair henüz bir açıklama yoksa da, tarafların sosyal-ekonomik durumları, evlilik birliğinin süresi, tarafların sağlığı ve istihdama tekrar katılıp katılamayacaklarının göz önünde bulundurulacağını düşünmekteyiz. Yoksulluk nafakası, boşanma sonrasında güçlü olan eşe verilmiş bir ceza değil, boşanmayla birlikte güçsüz düşecek eşi korumak için öngörülmüş bir sosyal mekanizmadır" dedi.

"Maddi anlamda zorluğa düşen taraf kadın eş olmaktadır"

Uygulamada neden daha çok kadınların nafaka talep ettiğine açıklık getiren Gebrecioğlu, "Fakat evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte kendisinden fedakarlık yapan, emeğini ev içine aktaran, kariyer basamaklarını tırmanamayan taraf kadın eş olduğu için maddi anlamda zorluğa düşen taraf da kadın eşi olmaktadır. Bu yüzden uygulamada daha çok kadınların nafaka talep ettiği, kadınların nafakaya hak kazandığı erkeklerin ise bu konuda mağdur olduğu iddia edilmektedir. Süresiz nafakanın, nafaka borçlusunun maddi manevi varlığını geliştirme, koruma imkanının zedelediği iddia edilmektedir" şeklinde konuştu.

"Nafaka tamamen süresiz bir durum değildir"

Kanunda nafakanın ortadan kalktığı belirli şartların zaten mevcut olduğunu belirten Gebrecioğlu, son olarak şunları söyledi:

"Kanun lafzında süresiz nafaka diyorsak da tamamen süresiz bir durumdan bahsedemeyiz. Alacaklı tarafın yeniden evlenmesi, fiilen evliymiş gibi birlikte yaşaması, taraflardan birinin ölümü ya da alacaklının haysiyetsiz hayat sürmesi hallerinde nafaka alacağı ortadan kaldırılabilmektedir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yoksulluk, Ekonomi, Kadın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nafaka Tartışmalarında Yeni Yaklaşım - Son Dakika

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