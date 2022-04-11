Nallıhan tekne turu turizmine hazır - Son Dakika
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Nallıhan tekne turu turizmine hazır

11.04.2022 10:39
Nallıhan tekne turu turizmine hazır

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Gölü'nde kültürel faaliyetleri arttırmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla yenilenen tekne misafirlerini bekliyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Gölü'nde kültürel faaliyetleri arttırmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla yenilenen tekne misafirlerini bekliyor.

Nallıhan'ın Çayırhan Mahallesi'nde bulunan Çayırhan Gölü'nde yıllardır yapılan tekne turları turistler tarafından ve bölge halkı tarafından büyük ilgi ile karşılanıyor. Nallıhan Belediyesi'nin "Juliopolis" adını verdiği ve 60 kişiye gezme imkanı sağlayan yeni teknesi ile turistler Çayırhan Gölü'nden başlayarak Sarıyar Baraj Gölü'nün koylarını gezme imkanı bulacak.

Nallıhan Belediyesi yeni teknesi ile Ankara'nın ilçeleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarla özellikle kültür ve turizmde söz sahibi olmayı hedefliyor. Nallıhan gerek iğne oyası ve ipek kozası ile gerekse Kuş Cenneti gibi doğal yapıları ile ön plana çıkarken, Ankara'nın en büyük gölü olan Çayırhan ve Sarıyar Baraj gölleri de turizme açılıyor. Son hazırlıkları yapılan teknede doğa dostu sistemle teknenin elektrik enerjisi güneş enerjisinden sağlanacak.

Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, 'Juliopolis adını verdiğimiz 60 kişiye gezi imkanı sağlayan teknemizle turistleri Çayırhan Gölü'nden başlayarak Sarıyar koylarında gezdirecek ve Nallıhan'ımızın doğal güzelliklerini gözler önüne süreceğiz. Ankara'nın en güzel ilçelerinden olan Nallıhan'da kültürel faaliyetler ve turizm amaçlı yenilediğimiz gemiyi geçtiğimiz günlerde baraj gölüne indirmiştik. Şimdi son hazırlıkları yapılan teknemiz önümüzdeki günlerde yeni turlarına başlayacak" dedi. - ANKARA

Nallıhan tekne turu turizmine hazır
Nallıhan tekne turu turizmine hazır
Nallıhan tekne turu turizmine hazır
Nallıhan tekne turu turizmine hazır

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Çayırhan, Nallıhan, Sarıyar, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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