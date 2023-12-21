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Nar-Tugan Bodrum'da kutlanacak - Son Dakika
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Nar-Tugan Bodrum'da kutlanacak

Bodrum'da Nar-Tugan olarak da bilinen Doğan Güneş'in kutlamaları çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Gündoğan Mahallesi'nde Nar-Tugan Şenliği düzenlenecek, Kumbahçe Mahallesi'nde ise 7. Geleneksel Kumbahçe Kutlaması yapılacak.

Nar-Tugan Bodrum\'da kutlanacak
21.12.2023 - 11:53,
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Yüzlerce yıllık tarihin emaneti, "Doğan Güneş" ile "Doğuş Bayramı" olarak da adlandırılan Nar-Tugan, Bodrum'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum'un Kumbahçe ve Gündoğan Mahalleleri'nde Nar-Tugan ateşi yakılacak. 21 Aralık günü yapılması planlanan ancak hava şartları nedeniyle ertelenen etkinlikler, bu yıl 23 ve 24 Aralık günlerinde gerçekleştirilecek.

GÜNDOĞAN'DA NAR-TUGAN ŞENLİĞİ

Gündoğan Mahallesi Meydanı'nda 23 Aralık Cumartesi günü 12.00-18.00 saatleri arasında Nar-Tugan Şenliği düzenlenecek. Bodrum Kent Konseyi Gündoğan Çalışma Grubu'nun organizasyonu ile Bodrum Belediyesi'nin himayesinde düzenlenen Nar-Tugan Şenliği'nde, Nar-Tugan ateşi yakılırken, ateş etrafında dans edilecek. Etkinlikte canlı müzik eşliğinde şarkılar söylenecek. Ağaca dilekler asılacak. Yöresel lezzetler ve el sanatları ile buluşulacak.

NAR-TUGAN 7. GELENEKSEL KUMBAHÇE KUTLAMASI

Kumbahçe Mahalle Meydanı'nda 24 Aralık Pazar günü Nar-Tugan 7. Geleneksel Kumbahçe Kutlaması, Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı ile Karia Kültür Mirası Etkinlikleri tarafından Bodrum Belediyesi desteğiyle düzenlenecek. Nar-Tugan 7. Geleneksel Kumbahçe Kutlaması 13.00-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Nar-Tugan ateşi yakılırken dilek ağacına da dilek bezleri bağlanacak. Dans grupları, halk oyunları ve müzikle renklenecek etkinliğin katılımcılarına bereket sembolü aşure ile keşkek ve Bodrum mandalinası ikramında bulunulacak.

Kaynak: ANKA
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