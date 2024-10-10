Muğla'nın Ortaca ilçesi ve çevresinde yetişen narenciye ürünlerinin değerlendirilmesi ve ürünlerin ekonomik potansiyelinin daha da arttırılması amacı ile toplantı düzenlendi.
Ortaca'da düzenlenen narenciye ürünleri değerlendirme toplantısına bölgenin tecrübeli narenciye üreticileri katıldı. Toplantıda, narenciye üreticilerinin karşılaştığı sorunlar ele alındı; ayrıca yenilikçi tarım yöntemleri ve pazar imkanları görüşüldü. Bu verimli buluşma, bölgedeki narenciye üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve ürün kalitesini artırmak amacıyla yapıldı. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Narenciye Üretimi Toplantısı Ortaca'da Yapıldı - Son Dakika
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