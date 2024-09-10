Sakarya'da Kadın Cinayetlerine Tepki - Son Dakika
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Sakarya'da Kadın Cinayetlerine Tepki

Sakarya\'da Kadın Cinayetlerine Tepki

Katledilen Narin Güran ve sevgilisi tarafından başından silahla vurularak öldürülen Sehle Gündüz için Sakarya'da sessiz eylem gerçekleştirildi.

10.09.2024 20:48
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Katledilen Narin Güran ve sevgilisi tarafından başından silahla vurularak öldürülen Sehle Gündüz için Sakarya'da sessiz eylem gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra, cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ve Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sevgilisi tarafından başından silahla vurulan 35 yaşındaki Sehle Gündüz'ün katledilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu çerçevede Sakarya Kadın Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sessiz eylem düzenlendi. 'Narin'in ölümünü karanlıkta bırakmayacağız', 'Narin için, Sehle için adalet istiyoruz', 'Katilleri tanıyoruz' yazılı pankartları alan vatandaşlar, yerde yaktıkları mumların yanına oturarak sessiz eylem gerçekleştirdi. Motosikletli bir grup da gerçekleştirilen eyleme destek verirken grup adına konuşan Özgül Kahraman, "Söylenecek çok söz yok. Uzun zamandır devam eden kadın cinayetleri, diğer taraftan kaybettiğimiz nice Narinler için buradayız. Sessiz bir eylem yapacağız. Bu sesliğimiz çaresizliğimizden değil, bu sessizliğimiz daha fazla çığlık olup hala bu cinayetleri durdurmayanların kulaklarına ulaşsın diyedir. Çünkü biz kadınlar, ne bu çocuklarımızı ne de diğer yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı, kız kardeşlerimizi daha fazla karanlığa teslim etmek istemiyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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